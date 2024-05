Der Verein „Battweiler verbindet“ hat eine Dorfbroschüre herausgegeben, die „Lieblings-Post“ . Zum Namensgeber wurde der ehemalige Wirt einer der letzten typischen Dorfkneipen. Außerdem gibt es einen ersten großen Programmpunkt.

Das Musterbeispiel eines Dorforiginals, den Kirchwirt Ernst Schneider, nannte jeder im Dorf nur „Liebling“. Wer ein wenig Spaß haben oder über die Dorfneuigkeiten Bescheid wissen wollte, ging zum „Liebling“ ins Gasthaus hinter der Kirche. Nach dem Trinken eines Biers oder einer Bluna war man wieder rundum im Bilde, erinnert das neue Dorfblatt. Für seine trockenen Sprüche, seinen besonderen Humor und den hintergründigen Witz war der „Liebling“ bekannt.

Jahrzehnte vor ihm hatte sein Bruder, Walter Schneider, „de Vati“ die Dorfwirtschaft geführt. Sein besonderer Schalk, seine kumpelhafte Freundlichkeit aber auch sein explosiver Jähzorn waren weithin bekannt. Die Tanznächte im Saal beim „Vati“ waren weit über den Landkreis Zweibrücken hinaus lange ein Markenzeichen. Diese einst so einprägsame dörfliche Atmosphäre und ein gutes Miteinander will der 2023 gegründete Verein bewahren und mit neuen Ideen bereichern. Auch die Gründung des Vereins hat übrigens im Gasthaus „Liebling“ stattgefunden.

Picknick in der Parkanlage

Mit Vorfreude blickt die Vorstandschaft des Vereins unter den Vorsitzenden Sabine Zimmer und Christian Klück dem „Dorf-Picknick“ am Pfingstsonntag, 19. Mai, im grünen Dorfmittelpunkt bei der Konrad-Loschky-Halle entgegen. Der Handzettel in der Lieblings-Post informiert, dass das gesellige Treiben um 10 Uhr beginnt. Jeder der Lust hat, sollte seinen Picknickkorb packen und an einen guten Tropfen denken. Eine Picknick-Decke sollte mitgebracht werden und eventuell auch ein Sonnenschirm.

Für den Auftakt in die schöne Jahreszeit wäre das passende Wetter das i-Tüpfelchen für die Zusammenkunft in der idyllischen Parkanlage von Battweiler, sagt Christine Honecker-Klück aus der Vorstandschaft. Für die zum Picknick kommenden Senioren werden Sitzgelegenheiten aufgestellt. Speisen und Getränke werden vor Ort keine angeboten. Musik macht Paddi.