Angefangen hat alles ganz normal, so wie jedes Jahr. Rochus und Uta Ott haben in ihrem großen Garten im Rinkenbergerhof Tagetes, auch bekannt als Studentenblumen, in ein Beet am Zaun gesät. Seitdem wachsen diese. Und wachsen und wachsen ...

Die Samen hat Rochus Ott von den Tagetesblüten im vergangenen Jahr gesammelt. „Die waren vielleicht 80 Zentimeter hoch“, erzählt Uta Ott. Sie haben