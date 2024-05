Am 26. Mai werden Autos im Mühlental wieder vergeblich gesucht werden. Dafür ist umso mehr Platz für Radfahrer. Auf der 30 Kilometer langen Strecke gibt es zudem jede Menge Einkehr- und Verweilmöglichkeiten.

Eine riesige Anziehungskraft löste Ende Juni 1996 eine touristische Neuheit im Wallhalbtal aus. Die unerwartete Besucheranzahl von rund 20.000 Radelgästen waren ins romantische Mühlental zwischen Wallhalben, Thaleischweiler-Fröschen und Landstuhl gekommen, um einen besonderen Radelspaß zu erleben. Bei blauem Himmel hatten Landrat Hans Jörg Duppré und die Gräfin Sickinger Land, Sandra Blümel aus Obernheim-Kirchenarnbach, damals auf dem Dorfplatz in Wallhalben die autofreie Zone freigegeben.

„Dieser Radelspaß muss ein fester Bestandteil des touristischen Freizeitangebotes in der Wanderregion Sickinger Land bleiben.“ Das war der häufig geäußerte Wunsch der begeisterten Radelfreunde bei der Premiere des Radeltages. Die mitwirkenden Dorfvereine und die Mühlengaststätten entlang der Strecke waren der gleichen Meinung. Vom Tourismusbüro in Wallhalben kam die Anregung, die Veranstaltung alle zwei Jahre durchzuführen. Die benachbarten Verbandsgemeinden in Landstuhl und Thaleischweiler-Fröschen konnten sich diesem Vorschlag sofort anschließen.

Knapp 30 Kilometer nur für Radfahrer

Bürgermeister Patrick Sema findet es noch heute eine großartige Idee, dass sich damals die drei Verbandsgemeinden spontan zu dieser fruchtbaren Zusammenarbeit entscheiden konnten. Am Sonntag, 26. Mai, ist das Mühlental nun zum 15. Mal zur Durchführung des „Erlebnistages Radel-Spaß für die Familie“ autofrei. Die gesamte Talaue ist auf einer Länge von über 30 Kilometern für den Autoverkehr gesperrt. Fast eine reine Flachetappe ist die „Tour der Mühlenromantik“ bis nach Thaleischweiler-Fröschen und ins Tal der Weihermühle zum Wasserschaupfad der Gemeinde Herschberg.

Für den Radeltag kann ein Flyer mit dem Streckenverlauf vorbei an den historischen Mühlen bei den Tourist-Informationen in Wallhalben und der Sickingenstadt Landstuhl angefordert werden. Auf der Mühlentalkarte sind auch alle Erfrischungshaltepunkte, die Helferstandorte des DRK, die vier Bike-Service-Stationen sowie die Infostände des Polizeipräsidiums Westpfalz und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Kreisverband Südwestpfalz eingetragen. Der ADFC bietet auch eine Fahrrad-Codierung beim Haltepunkt zwischen dem Dorfplatz und dem Edeka-Markt in Wallhalben an.

Alle Zufahrten gesperrt

Abwechslungsreich ist das kulinarische Angebot beginnend an der Faustermühle, der Tierart-Wildtierstation im Waldbereich vor der Rosselmühle am Mühlenweg und der historischen Mühlengaststätte Weihermühle. Der Biergarten der Kneispermühle ist geöffnet, die Dorfvereine am Mühlenbrunnen in Wallhalben sind gerüstet, der Fußballclub Knopp steht an der ehemaligen Mahlmühle Knopper Mühle und bei den Hundefreunden in Mittelbrunn wird es wieder gemütlich. Dort findet auch die offizielle Eröffnung des Radeltages um 10 Uhr statt.

Am Radelsonntag ist das Mühlental von acht Uhr bis 19 Uhr durch Kraftfahrzeuge nicht befahrbar. Alle Zufahrtstraßen von den umliegenden Dörfern zum Wallhalbtal sind von den örtlichen Feuerwehren gesperrt. Nur über die Wallhalbbrücke beim Ludwig-Katz-Haus in Wallhalben darf der Verkehr im Schritttempo in Richtung Saalstadt, Weselberg oder nach Obernheim-Kirchenarnbach und Landstuhl fahren. Dies ist auch die einzige Möglichkeit an diesem Tag in Richtung Winterbach, Zweibrücken, Reifenberg und Rieschweiler-Mühlbach zu fahren. Ansonsten kann das Wallhalbtal auf der Landesstraße 466 zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Martinshöhe umfahren werden.

Info

Die Flyer können per E-Mail oder Telefon bei den beiden Tourist-Informationen angefordert werden: touristinfo@vgtw.de, 06334 441240, tourismus@vglandstuhl.de, 06371 1300012. Weitere Infos gibt es im Internet www.pfaelzer-muehlenland.de.