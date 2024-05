Der Ton beim angeschlagenen Kranbauer Tadano, wo derzeit 400 von 1300 Arbeitsplätzen in Gefahr sind, wird zunehmend rauer. Ein Gesprächstermin am Dienstag zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat gipfelte darin, dass beide Seiten sich einen mutwilligen Abbruch vorwerfen.

Und wieder ist eine Pirmasenser Hexentour Geschichte – bereits die fünfte. Ein paar Eindrücke von der Hexentour gibt es in unserer Bildergalerie.

Vom Kletterschuh bis zu den extravaganten Pumps von Nachtclubtänzerinnen: Die Pirmasenser Schuhmacherei Krauch ist eine der letzten in der Stadt. Ein Besuch bei einer Schlabbeflickerei, wo auch mal Absätze vorne montiert werden.

Dienstag und Mittwoch haben rund um den Pirmasenser Messplatz rund 60 fliegende Händler ihre Stände für den Krämermarkt aufgebaut. DIE RHEINPFALZ hat einen Rundgang über den Krämermarkt unternommen und mit Beschickern und Besuchern gesprochen.

Die Pirmasenser Straße in Höhmühlbach wird ausgebaut. Bei dem Millionenprojekt wird die Ortsdurchfahrt ihr Gesicht verändern.

Erneut haben Kriminelle in Contwig zugeschlagen, um Bargeld aus Automaten zu erbeuten. Sie blieben erfolglos, aber die Tat hatte auch Auswirkungen auf den Kindergarten.

Seit 96 Jahren lädt Hengstbach zum Blütenfest auf die Festwiese oberhalb des Dorfes ein, so auch am diesjährigen 1. Mai wieder. Diesmal gab es einen kurzen Schreckmoment. Die traditionelle Wattweiler Blütenwanderung am 1. Mai gibt es nicht mehr. In diesem Jahr gab es aber Ersatz.

In Saarbrücken ist ein Fußgänger von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Der Metzgermeister Heinrich Grim sen. ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er war oberster Vertreter der Zweibrücker Fleischer – und er hat den Fußball geliebt. Auch Marianne Sutter ist tot. Sie hat Niederauerbach geprägt, und sie wurde so oft ausgezeichnet wie nur wenige Zweibrücker. Sie starb im Alter von 92 Jahren.

Im Dahner Felsenland droht ein Ärztenotstand. Die FWG wirft Bürgermeister Michael Zwick Untätigkeit vor. Der will nicht in der Öffentlichkeit über das Thema reden.

„Wer als Zweibrücker Polizist bislang geglaubt haben sollte, schon alles erlebt zu haben, wurde am letzten Donnerstag eines ,Schlechteren“ belehrt.“ Das schreibt die Zweibrücker Polizei in ihrem Polizeibericht unter der Überschrift „Drängler verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn, flüchtet von der Unfallstelle und erscheint mit gefälschtem Führerschein auf der Polizeidienststelle, um das Unfallopfer anzuzeigen“.

Im Verfahren gegen die Betreiber von Cannabis-Plantagen im Pirmasenser Stadtteil Gersbach, Ludwigshafen und Menden hat das Gericht die beiden Angeklagten und einen Ermittler gehört – mit interessanten Details.

Anfang April wählten die Mitglieder der Turnerschaft Rodalben den gebürtigen Italiener Gianni Di Loreto, der seit 26 Jahren in Rodalben wohnt und mit einer Rodalberin verheiratet ist, zum Vorsitzenden des größten Sportvereins im Landkreis. DIE RHEINPFALZ traf sich mit ihm zum Interview und fragte nach vordringlichen Aufgaben und Wunschvorstellungen.