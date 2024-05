Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Kletterschuh bis zu den extravaganten Pumps von Nachtclubtänzerinnen: Die Pirmasenser Schuhmacherei Krauch ist eine der letzten in der Stadt. In der vierten Generation arbeitet Thomas Krauch nun schon an kaputtem Schuhwerk. Ein Besuch bei einer Schlabbeflickerei, wo auch mal Absätze vorne montiert werden.

Die kuriosesten Schuhe, die Schuhmachermeister Thomas Krauch im Laufe seiner Karriere repariert hat, waren die der Damen des Pirmasenser Nachtclubs „Palais Madame“, damals noch gemeinsam mit seinem