Seit 96 Jahren lädt Hengstbach zum Blütenfest auf die Festwiese oberhalb des Dorfes ein, so auch am diesjährigen 1. Mai wieder.

Auf dem Gelände des Gemischten Chores Hengstbach trafen sich ab dem späten Morgen Radfahrer und Mai-Wanderer, aber auch einige wenige mit dem Auto gekommene Besucher und später viele Fußgruppen mit Bollerwagen und Abordnungen befreundeter Straußjugenden. Auch eine begleitete Gruppe von Menschen mit Handicap besuchte das Fest. Für kurze Aufregung sorgte der Einsatz einer Rettungswagenbesatzung, nachdem eine ältere Festbesucherin Kreislaufprobleme hatte und kurzzeitig nicht mehr ansprechbar war.

Zum dritten Mal haben sich der Gemischte Chor, der Förderverein Kultur Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach, die Landfrauen Hengstbach und die Hengstbacher Straußjugend zusammengetan, um die vielen Besucher zu bewirten. Eine reichhaltige Speisekarte, die in Zusammenarbeit mit der Zweibrücker Metzgerei Helbling erstellt wurde und hauptsächlich Hausmannskost umfasste, lockte die Besucher, die zum Teil von weit herkamen. Über 60 Helfer kümmerten sich um das leibliche Wohl der vielen Besucher. Die Einnahmen des Blütenfestes fließen zu gleichen Teilen an die vier Vereine, was letztlich auch dem Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach zugute kommt, weil es von allen vier Vereinen genutzt wird.