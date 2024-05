Der Ton beim angeschlagenen Kranbauer Tadano, wo derzeit 400 von 1300 Arbeitsplätzen in Gefahr sind, wird zunehmend rauer. Ein Gesprächstermin am Dienstag zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat gipfelte darin, dass beide Seiten sich einen mutwilligen Abbruch vorwerfen. Die Geschäftsführung wirft dem Betriebsrat außerdem vor, Falschinformationen an die Belegschaft zu verteilen und die Produktion zu gefährden. Betriebsrat und Gewerkschaft widersprechen entschieden. Das Informationsgespräch sei lediglich gegen Mittag unterbrochen worden, um Mitarbeiter über den Verlauf der unbefriedigenden Gespräche am Vormittag zu informieren. Dann habe der Arbeitgeber den Termin abgebrochen. Betriebsrat und Gewerkschaft kritisieren, dass von Unternehmensseite verlangte Antworten einfach nicht kämen. Von 46 konkreten Fragen seien erst sieben beantwortet worden. Die Antworten seien aber unbrauchbar gewesen.

