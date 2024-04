Sie hat Niederauerbach geprägt, ihren Geburtsort, dem sie stets treu blieb. Und sie wurde so oft ausgezeichnet wie nur wenige Zweibrücker. Am Donnerstag starb Marianne Sutter im Alter von 92 Jahren.

Marianne Sutter war Krankenschwester, und für ihre Mitmenschen hat sie sich stets eingesetzt. In Zweibrücken bekannt war sie als Kreisvorsitzende beim Sozialverband VdK, als Stadtratsmitglied für die SPD und für ihre Zusammenarbeit mit den Soldaten der Niederauerbach-Kaserne. 1979 hat sie den Niederauerbacher VdK-Frauentreff gegründet und über drei Jahrzehnte lang geleitet. Wie sehr sie sich engagiert hat, das zeigen auch die vielen Ehrungen und Auszeichnungen, die ihr zuteil wurden. Zu den höchsten gehören das Bundesverdienstkreuz am Bande, das Landesverdienstkreuz und die höchste Auszeichnung der SPD, die Willy-Brandt-Medaille. Sie erhielt die Stadt-Ehrenplakette in Bronze und die goldene Verdienstnadel des VdK. „Seit 35 Jahren habe ich keinen Urlaub gemacht – die ehrenamtliche Arbeit hat mich immer voll ausgelastet”, hatte sie an ihrem 80. Geburtstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt.

Am Donnerstag vergangener Woche starb Marianne Sutter im Alter von 92 Jahren. Der Trauergottesdienst ist am 7. Mai, 14 Uhr, in der Zwingli-Kirche in Niederauerbach, die Beisetzung zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.