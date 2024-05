Am Dienstag ist ein Fußgänger von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist der 39 Jahre alte Mann bei Rot auf die Viktoriastraße in der Saarbrücker Innenstadt, in Höhe der Querung Bahnhofstraße beim C&A, gegangen. Der Busfahrer habe eine Notbremsung hingelegt, aber nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Der Fußgänger war nach Polizeiangaben nach dem Unfall ansprechbar und wurde vor Ort notärztlich versorgt. Danach wurde er in eine Klinik gebracht. Fünf Businsassen seien zudem durch die Notbremsung leicht verletzt worden. Sie hätten Platzwunden und Prellungen davongetragen. Der Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Für die Unfallaufnahme habe zudem eine Drohne Aufnahmen gemacht. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang nun rekonstruieren.