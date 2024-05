Seit einigen Jahren bereits gibt es die traditionelle Wattweiler Blütenwanderung am 1. Mai nicht mehr, bei der Vereine und Initiativen auf einem Rundwanderweg rund ums Dorf mehrere Stände mit kulinarischen Angeboten bereithielten. In diesem Jahr jedoch luden zum Maifeiertag der Obstbauverein und der TuS Wattweiler zu eigenen Festen auf ihre Vereinsgelände ein. Beide liegen am ehemaligen Rundweg der Blütenwanderung. Zelte oder Pavillons auf der Wattweiler Höhe gab es diesmal nicht, aber dafür für viele Besucher, die trotzdem gewandert sind, und ab 10 Uhr in der Kirchhofstraße beim Obstbauverein ein großes kulinarisches Angebot beim Maifest, darunter auch vegetarische Speisen. Ab 10.30 Uhr erwarteten die Helfer des TuS Wattweiler am Sportplatz bei ihrem Biergartenfest die Gäste. Beide Angebote nutzten bei bestem Wanderwetter viele Besucher. Die kamen meist zu Fuß, mit und ohne Bollerwägelchen, aber auch mit dem Fahrrad, dem Auto, oder sie ließen sich bringen.