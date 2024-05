Und wieder ist eine Pirmasenser Hexentour Geschichte – bereits die fünfte. Ähnlich wie die Auflage im vergangenen Jahr lockte auch die Tour am Dienstag rund 3500 Besucher an, die von Station zu Station tingelten, in Kneipen und Bussen tanzten und es sich bei dem reichlichen Angebot an Musik und Aktionen gutgehen ließen. Das Wetter spielte ebenfalls mit. Ein paar Eindrücke von der Hexentour gibt es in unserer Bildergalerie.