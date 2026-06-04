Demnächst ist Schluss. Kult-Fischhändler Michael Weyand kommt bald zum letzten Mal auf den Zweibrücker Wochenmarkt.

Bei Pallmann soll fast jeder zweite Mitarbeiter seinen Job verlieren. Die Zweibrücker Stadtspitze und die Landesregierung wollen helfen, dass das Schlimmste noch verhindert werden kann.

Zwei Baustellen − eine in Dellfeld und eine an der Walshauser Autobahnauffahrt − sorgen für Änderungen im Fahrplan von drei Buslinien.

Das Ortsschild wurde geklaut, hat Dietrichingens Beigeordnete Michaela Rücker erschrocken festgestellt. Ein neues muss her.

Für Kinder bis 14 Jahre ist der Zweibrücker Kindertag ein Höhepunkt im Jahreskalender. Am Sonntag ist es wieder so weit. Erstmals dürfen die Kleinen in Oldtimern mitfahren.

Kritik mussten sich die Vorstände der Pirmasenser Wasgau AG bei der Hauptversammlung anhören. Den Aktionären missfielen der Ergebniseinbruch und die Höhe der Vorstandsgehälter.

Hacker haben Namen, Adressen und Geburtsdaten von 1488 Patienten des Pirmasenser Krankenhauses erbeutet. So schützt sich das Krankenhaus vor künftigen Cyberangriffen.

Das Oberlandesgericht hat einen Gerichtsvollzieher freigesprochen, der ein Hitler-Video im Whatsappstatus geteilt hat. Das Gericht sah darin wie die Vorinstanzen keine „Verbreitung“ von verfassungswidrigen Kennzeichen.

Unser Wandertipp führt zu Felsen, die aussehen, als seien sie mit Schwefel bestäubt worden. Am Ende der Tour steht ein Abstecher zum Clausensee.

Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Ruppertsweiler hat nun doch nur eine Bewerberin für die Wahl des Ortsbürgermeisters am 12. Juli zugelassen.