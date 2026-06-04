Zwei Baustellen − eine in Dellfeld und eine an der Walshauser Autobahnauffahrt − sorgen für Änderungen im Fahrplan von drei Buslinien.

Ab Montag, 8. Juni, fahren die Regionalbusse der Linien 231, 233 und 240 mit geändertem Fahrplan. Grund dafür sind die Sperrungen der Dellfelder Schulstraße und der Landstraße vom Stambacher Berg kommend hoch zur Autobahnauffahrt Walshausen. Das kündigt die Regionalbus Zweibrücken GmbH (RBZ) in einer Pressemitteilung an.

Die Linien 231 (Zweibrücken nach Wallhalben über Oberauerbach und Wiesbach), 233 (Zweibrücken nach Bottenbach über Großsteinhausen und Outlet) und 240 (Zweibrücken nach Pirmasens über Contwig, Dellfeld und Höheischweiler) halten nicht an den Dellfelder Haltestellen „Alte Schule“ und „Kreissparkasse“. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Schulstraße“ mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.

Veränderungen bei Schulbusfahrten

Die Fahrt 240-209 von Nünschweiler zur IGS Thaleischweiler fährt fünf Minuten vorm normal geltenden Zeitplan. Die Schulfahrten ab der Dellfelder Schulstraße fahren um 11.55 Uhr und 12.55 Uhr an der Ersatzhaltestelle „Dellfeld Schule“ ab. Der Schulbus von Dellfeld nach Battweiler fährt gemäß Baustellen-Fahrplan gemeinsam mit der Fahrt 231-221 über Contwig IGS. Der Bus 231-223 von Zweibrücken über Wallhalben nach Herschberg fährt am Zweibrücker Busbahnhof zehn Minuten später ab als sonst. Und die Fahrt 233-206 von Bottenbach über Dellfeld Schule zur IGS Contwig fährt fünf Minuten früher.

Ein Enddatum für den Baustellenfahrplan ist nicht angegeben. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird die Straße zwischen Stambacher Berg und Autobahn-Anschlussstelle Walshausen für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. Ebenfalls dicht: die Autobahnauf- und abfahrt in Fahrtrichtung Zweibrücken und die Verbindung zur Landstraße zum Steitzhof. Die Dellfelder Schulstraße wird bis zur Abzweigung zur Schule ausgebaut. Die Bauzeit beträgt mehrere Monate. Dellfelds Ortsbürgermeister Marcus Spies zeigte sich zuletzt guter Dinge, dass die Sanierung bis Ende des Jahres fertig sein wird.