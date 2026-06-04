Zur Ortsbürgermeisterwahl in Ruppertsweiler tritt nur eine Kandidatin an. Deshalb lehnte der Wahlausschuss einen zweiten Bewerber ab.

Im zweiten Anlauf hat der Wahlausschuss Daniel Germann als Ortsbürgermeisterkandidat abgelehnt. Natascha Gampfer ist damit bei der Wahl am 12. Juli die einzige Bewerberin um die Nachfolge Herbert Heids.

Der 46-jährige Betriebswirt Germann, Sprecher der Fraktion „Wir für Ruppertsweiler“, hatte seine Kandidatur kurz vor Fristablauf angemeldet, es fehlte aber die Verifizierung der Unterstützerunterschriften. Der Wahlausschuss hatte der Kandidatur in seiner ersten Sitzung trotz rechtlicher Bedenken der Verwaltung zugestimmt. Am Mittwoch folgte nach dem Hinweis der Kommunalaufsicht, dass die rechtlichen Voraussetzungen zur Zulassung hier nicht vorliegen, die Rolle rückwärts. „Die Ablehnung erfolgte letztlich einstimmig“, berichtet Dirk Mistler, Mitglied des Wahlausschusses. „Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht war so deutlich, dass wir keine Erfolgsaussichten gesehen haben“, begründet er die Entscheidung.

Germann zeigte sich von der Entscheidung nicht überrascht. „Wir akzeptieren die Entscheidung der Kommunalaufsicht. Ungeachtet dessen vertreten wir hinsichtlich der Vorverlegung der Einreichefrist weiterhin eine andere rechtliche Auffassung“, erklärte er. Eine Klage gegen die Ablehnung strebe er nicht an.