Die Stadt verschickt Einladungen an die Haushalte für ihren ersten Bevölkerungsschutztag. Zugehörige Info-Broschüren werden digital zugänglich gemacht.

Am Freitag, 12. Juni, veranstaltet die Stadt ihren ersten Bevölkerungsschutztag in der Stadthalle. Derzeit werden nach Angaben einer Verwaltungssprecherin alle Haushalte deswegen angeschrieben. Teil der Anschreiben sei ein QR-Code, der zu einer Info-Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe führe. Das Info-Material wird somit nicht in physischer Form, sondern digital an die Speyerer Haushalte verteilt. Papierbroschüren habe die Verwaltung jedoch ebenfalls geordert: Diese seien beispielsweise in der Tourist-Information und den Bürgerbüros erhältlich. Bei ihrem ersten Bevölkerungsschutztag will die Stadtverwaltung Zivil- und Katastrophenschutz in den Blick nehmen.