Zum zweiten Grundschulturnier in Speyer lädt Ahorn at School, das Sozialprojekt der BIS Baskets, ein. Sechs Mannschaften spielen am Samstag, 13. Juni, mit.

Organisator Heiko Wissmann plant eine Zeit von 13 bis 17 Uhr in der Nordhalle ein. Los gehe es mit Begrüßung und Warmmachen, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Siegerehrung und Verabschiedung beschließen die Veranstaltung: „Es gibt einen schönen Rahmen für die Betreuer und Lehrer. Alle gehen mit einem Mehrwert aus einem schönen Event raus.“

Wissmanns Dank gilt dem Engagement der Lehrer, insbesondere an einem Wochenende. Der noch genau festzulegende Modus sehe drei, vier Spiele pro Team parallel auf zwei Feldern und eine Platzierungsrunde vor: „Es soll schon einen Sieger geben.“ Auf den wartet ein Pokal, in vorübergehendem Besitz oder für immer. Auch das stehe noch nicht fest.

Schifferstadt Süd

„Es gibt aber Überraschungen für alle Spieler“, kündigte der Jugendkoordinator an. Titelverteidiger Zeppelinschule fehlt. Aus Speyer starten die Woogbach- und Vogelgesangschule. Schifferstadt Süd kommt mit zwei Teams, zudem Hanhofen sowie Berghausen. Der Verein stellt vier bis sechs Nachwuchsschiedsrichter.

Sie leiten die Begegnungen nach Miniregeln: „Alles ist etwas kleiner“, erklärt Wissmann: das Feld, die Mannschaftsstärke mit je vier Mädchen und Jungen, die Entfernung der Drei-Punkte-Linie zum Korb, die Höhe des Ziels, die Auslegung der Regeln: „Wir wollen allen Schwellen und Angst nehmen, Spielern und Betreuern. Jeder soll es verstehen können. Es soll ein Einstieg zum Basketball sein.“

Der Jugendkoordinator weiß von Teilnehmern aus den eigenen Vereinsreihen, die ab den Unter-Achtjährigen wettbewerbsmäßig antreten. Mit Spannung erwartet er mögliche Basketballer aus anderen Klubs, „und wenn dann noch zwei bis vier bei uns hängen bleiben ...“. Er legt die Idee auf Nachhaltigkeit an. Eine Grundschulliga weit über die Grenzen Speyers sei in Planung (wir berichteten). Und Wissmann macht auch keinen Hehl aus einer größeren Beteiligung am Turnierformat vom 13. Juni: „Eine zweistellige Anzahl an Mannschaften wäre im nächsten Jahr schön.“