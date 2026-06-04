Das Ortsschild wurde geklaut, hat am Sonntag Dietrichingens Beigeordnete Michaela Rücker erschrocken festgestellt.

In Dietrichingen fehlt das gelbe Ortsschild, das am Ortsausgang in Richtung Kirschbacher Hof hing. Stattdessen steht dort eine leere Halterung in der Größe 60 mal 90 Zentimeter. Wann genau es verschwand, weiß Beigeordnete Michaela Rücker nicht.

Am Stand der Quadfreunde Dietrichingen beim Genussfest der Verbandsgemeinde in Contwig löste die Nachricht Heiterkeit aus: „Ei, das hann mir doch mitgenomm, das hängt do vorne.“ Und tatsächlich hing dort ein einfaches, viel kleineres Dietrichingen-Schild – aber eben nicht das Original aus Metall. Michaela Rücker erstattete am Montag bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls und klärt die Neubeschaffung des Schildes im Laufe der Woche mit der Verbandsgemeinde.

Wer muss für den Ersatz aufkommen?

In Rimschweiler wurde das Ortsschild an der Pumpstation schon dreimal gestohlen, zuletzt im September 2025. Die Kosten für die Neubeschaffung von rund 400 Euro musste die Stadt Zweibrücken bezahlen. Im Dietrichinger Fall ist noch zu klären, wer für den Ersatz aufkommen muss. Und: Bis solch ein Schild bestellt und geliefert ist, kann das schon mal ein paar Wochen dauern.