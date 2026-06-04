Mit Michael Daishiro Nakajima kommt einer der weltweit hochrangigsten japanischen Kampfkünstler für einen Lehrgang in die Südpfalz.

Es ist eine echte Kampfkunstsensation, die am Samstag in Siebeldingen zu sehen ist: Die Veranstalter vom Aikido Dojo Gen Ei Kan holen am kommenden Wochenende einen japanischen Großmeister in die Siebeldinger Turnhalle, der dort seine Kampfkünste bei einem Lehrgang zeigen soll.

Michael Daishiro Nakajima Shihan, Jahrgang 1943, gilt als einer der „weltweit bedeutendsten Meister“, wie die Veranstalter mitteilen.

Nakajima Shihan ist Träger des zehnten Dans im Daitoryu Aiki Jujutsu Bokuyokan – der weltweit höchsten Graduierung in dieser historischen Stilrichtung. Nakajima Shihan hat sogar eine eigene Stilrichtung hervorgebracht.

Mitmachen für erfahrene Sportler möglich

Bei dem Lehrgangswochenende „vermittelt der Großmeister den Teilnehmern sowohl tiefe meditative Aspekte als auch die hocheffektiven, besonderen Techniken des Daitoryu“, versprechen die Veranstalter. Los geht das Programm am Samstag, 6. Juni, ab 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Sonntag beginnt der Lehrgang ab 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Turnhalle in Siebeldingen Jahnstraße 6, hinteres Gebäude. Wer teilnehmen will, sollte mindestens ein Jahr Erfahrung im Aikido oder einer anderen Kampfkunst vorweisen können. Wer kostenlos nur zuschauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Anmeldungen per E-Mail an dojo@aikido-landau.de.