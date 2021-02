Marco Antwerpen ist neuer FCK-Trainer

Es ist offiziell: Der 49-jährige Marco Antwerpen wird der neue Trainer der Roten Teufel. Außerdem hat der FCK Felix Götze und Marvin Senger verpflichtet.

13-Jähriger vermisst

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem 13-Jährigen, der am Sonntagabend aus dem Meisenheimer Bodelschwingh Zentrum verschwunden ist. Taucher, Spürhunde und Drohnen sind im Einsatz.

Hochwasser steigt weiter

Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums steigt das Hochwasser am Ober- und Mittelrhein in Rheinland-Pfalz vorerst weiter. Bei Germersheim soll der Pegel nach derzeitigen Prognose wieder einen Stand erreichen, der durchschnittlich nur alle fünf Jahre vorkommt.

Zehn trinkende Kunden: Stadt schließt Geschäft

In Ludwigshafen haben in einem Laden mehr als zehn Personen im Verkaufsraum gesessen, sich unterhalten und getrunken. Die Stadtverwaltung hat das Geschäft daraufhin geschlossen.

Straße unter Fahrzeugen weggebrochen

Bei Trier ist eine Straße eingestürzt, auf der gerade ein Auto und ein Lastwagen unterwegs waren. Die Fahrzeuge stürzten ab, die Bergung ist schwierig. Ein Ortsteil ist abgeschnitten.

Coronavirus-Mutationen im Kreis Germersheim

Sieben Menschen sind inzwischen infiziert, die Infektionsquelle ist laut Kreisverwaltung nicht erkennbar.

200 Pfälzer gelten als „Reichsbürger“

Landesweit werden rund 700 Menschen der „Reichsbürger“-Szene zugeordnet, 200 davon kommen aus der Pfalz.

Landtagswahl 2021: Trotz Corona hohe Hürden für reine Briefwahl

Wegen der Corona-Infektionsgefahr macht sich in den Kommunen Skepsis breit: Viele Bürgermeister wünschen sich eine reine Briefwahl für ihren Bezirk. Ob im ganzen Land per Brief abgestimmt wird, ist jedoch fraglich.

Neue Podcast-Folge „Alles Böse“:

In der neuen Folge des Podcasts um spannende, brutale, skurrile und witzige Kriminalfälle aus der Pfalz geht es um einen Sex-Betrüger aus dem Leiningerland.