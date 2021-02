Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem 13-Jährigen, der am Sonntagabend aus dem Meisenheimer Bodelschwingh Zentrum verschwunden ist. Taucher, Spürhunde und Drohnen sind im Einsatz. Bis zum Einbruch der Dämmerung verlief die Suche ergebnislos.

Bei dem Vermissten handelt es sich laut Polizei um einen weitgehend hilflosen 13-Jährigen mit dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes, der sich nicht mitteilen kann. Er ist nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr aus dem Zentrum verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt sei der zwischen 1,80 und 1,90 Meter große Junge mit kurzem, dunklem Haar und dunklem Teint mit einem Ganzkörperanzug in pink bekleidet gewesen. Er habe weder Jacke noch Schuhe getragen.

Nach dem Verschwinden des Jungen hatte eine groß angelegte Suche begonnen. Bis nachts um 2 Uhr und dann wieder ab 8 Uhr am Montagmorgen waren laut einem Polizeisprecher zwischen 60 und 70 Einsatzkräfte in Meisenheim unterwegs, darunter Beamte der Lauterecker Polizeiinspektion, Angehörige der Bereitschaftspolizei, die Freiwillige Feuerwehr Meisenheim und Strömungstaucher der DLRG aus Bad Kreuznach.

Wetter verhindert Hubschraubereinsatz

„Wir suchen mit Hochdruck und setzen auch Suchhunde und Drohnen ein. Der Hubschrauber wird starten, sobald es das Wetter zulässt“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagnachmittag. Gesucht werde schwerpunktmäßig in einer Kleingartenanlage sowie am und im Glan, weil sich der Junge zum Wasser hingezogen fühle, aber nicht schwimmen kann.

Am Montagmorgen war die Polizei auch mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit gegangen. Bis zum Einbruch der Dämmerung erfolglos, sagte der Sprecher: „Es ist kein einziger Hinweis eingegangen.“

Info

Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter 0631 3692620 entgegen.