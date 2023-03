Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Urnengang wie der Landtagswahl am 14. März betreten viele Menschen nacheinander denselben Raum. Wegen der Corona-Infektionsgefahr macht sich in den Kommunen Skepsis breit: Viele Bürgermeister wünschen sich eine reine Briefwahl für ihren Bezirk. Ob im ganzen Land per Brief abgestimmt wird, ist jedoch fraglich.

Der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter in Bad Ems ist darauf vorbereitet, dass die Landtagswahl am 14. März vollständig als Briefwahl stattfinden könnte. Das Landeswahlgesetz