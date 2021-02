Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat ein Geschäft geschlossen, da die Ladeninhaberin massiv gegen die Corona-Regeln verstoßen hatte. Eine Streife des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) sei am Freitag gegen 17.45 Uhr bei einer Kontrollfahrt auf das Einzelhandelsgeschäft aufmerksam geworden. In dem Laden haben sich nach Angaben der Stadt mehr als zehn Personen aufgehalten. Sie hätten auf Stühlen im kleinen Verkaufsraum gesessen, sich unterhalten und Alkohol getrunken. Im Gespräch mit dem KVD zeigte sich die Ladeninhaberin uneinsichtig und gab an, die Corona-Regeln nicht zu kennen. Die KVD-Kräfte ließen das Geschäft räumen, stellten die Schlüssel sicher und versiegelten die Türen, da ihrer Meinung nach angesichts der Sachlage mit weiteren Verstößen zu rechnen gewesen wäre.