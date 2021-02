Gut 200 Pfälzer werden derzeit von den Sicherheitsbehörden als „Reichsbürger“ eingestuft. Das hat das Innenministerium in Mainz am Montag erkennen lassen. Offiziell mitgeteilt hat es da, dass nun landesweit ungefähr 700 Menschen der Staatsleugner-Szene zugerechnet werden. Das sind etwa 50 mehr als zwölf Monate zuvor. Wie sich diese Leute auf die verschiedenen rheinland-pfälzischen Regionen verteilen, wurde hingegen nicht öffentlich gemacht.

Pfälzer stellen etwa 30 Prozent

Ein Ministeriumssprecher verriet der RHEINPFALZ dann aber doch, dass etwa 30 Prozent dieser oft aggressiven Menschen in der Pfalz leben. Damit ist der Anteil der Pfälzer unter den rheinland-pfälzischen „Reichsbürgern“ ungefähr so hoch wie schon 2017, als die Sicherheitsbehörden des Landes erstmals systematisch ihre Erkenntnisse über die Szene zusammentrugen. Damals zählten sie landesweit 407 Staatsleugner, von denen 126 in der Pfalz lebten.