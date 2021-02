Ab der Nacht auf Dienstag steigt das Hochwasser auf dem Rhein wieder. Der derzeitigen Prognose zufolge wird der Pegel Maxau am Donnerstag um die Mittagszeit bei 8,30 Meter liegen – und damit erneut einen Stand erreichen, wie er durchschnittlich alle 5 Jahre vorkommt. Der Höchststand in der Nacht auf Sonntag war mit 8,51 im Bereich eines zehnjährigen Hochwassers. Weil im Schwarzwald noch viel Schnee liegt und Tauwetterlagen schwer einzuschätzen sind, seien die Schätzungen aber noch mit großen Unsicherheiten behaftet, so Rüdiger Friese von der Hochwasservorhersagezentrale Karlsruhe.