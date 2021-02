Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern verpflichtet nach RHEINPFALZ-Informationen am Montag noch zwei Spieler: Der 22-jährige Felix Götze, defensiv vielseitig einsetzbar, soll vom Bundesligisten FC Augsburg in die Pfalz kommen. Felix Götze ist der Bruder von Weltmeister Mario Götze.

Senger kommt vom FC St. Pauli

Vom FC St. Pauli haben die Roten Teufel Innenverteidiger Marvin Senger (21), 1,93 Meter groß, bis Saisonende ausgeliehen. Senger erlernte das Fußballspielen beim SV Eichede. Über die Stationen Hamburger SV und Eintracht Norderstedt wechselte er 2016 in die B-Jugend des FC St. Pauli. Dort schaffte er in den vergangenen Jahren über die Nachwuchsmannschaften und die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis. Im Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit debütierte er in der Zweiten Liga und unterschrieb anschließend seinen ersten Profivertrag am Millerntor. Insgesamt kommt der Linksfuß im Herrenbereich für den FC St. Pauli bisher auf drei Einsätze in der Zweiten Liga, ein Spiel im DFB-Pokal sowie 21 Partien in der Regionalliga Nord.

Assistent des neuen FCK-Trainers Marco Antwerpen (49) soll nach RHEINPFALZ-Informationen der ebenfalls 49-jährige Frank Döpper (49) werden. Döpper war als Co-Trainer unter anderem beim TSV Steinbach-Haiger und dem KFC Uerdingen.