Nach heftigen Regenfällen ist eine Straße bei Kordel (Kreis Trier-Saarburg) mitsamt eines Autos und eines Lastwagens komplett weggebrochen. Die beiden Fahrer rutschten an dem Steilhang mit ihren Fahrzeugen in einen in die Tiefe und erlitten Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei sind wahrscheinlich die Niederschläge der vergangenen Tage der Grund dafür, dass die Straße an einer Stelle unterspült wurde und deshalb abgerutscht ist. Zunächst sei das Auto eingebrochen und habe ein Loch von rund drei Metern gerissen. Kurz darauf kam der Sattelzug aus anderer Fahrtrichtung. Durch dessen Gewicht sackten weitere Meter der Straße in die Tiefe. Die Bergung der Fahrzeuge sei schwierig, weil unklar sei, wie viel Last die Straße noch aushalte. Die Straße K29 zwischen Kordel und dem Ortsteil Hochmark ist nun bis auf weiteres gesperrt. Es ist die einzige, die zu diesem Ortsteil führt. Daher werde die Versorgung der Bewohner nun von der Feuerwehr organisiert. Man sei derzeit dabei, mögliche Waldwege fahrtüchtig zu machen, die dann als Ausweichstrecken genutzt werden könnten, sagte der Polizeisprecher.