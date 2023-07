Förderschulen: Zwangsversetzung belastet Schulklima

Von der Versetzungswelle für Förderschullehrer sind auch Einrichtungen in Frankenthal bedroht. Selbst wenn noch unklar ist, ob und wie viele Pädagogen gehen müssen: In den Schulen hat die Debatte zum Schuljahresende für enorme Unruhe und zum Teil für tiefe Gräben innerhalb der Kollegien gesorgt.

Ludwigshafen erhebt Gebühr für E-Roller

Ludwigshafens Straßen werden teurer. In dieser Woche wurde die Anhebung verschiedener Beiträge und Gebühren beschlossen. Für E-Roller muss zukünftig eine monatliche Pauschale abgeführt werden.

Kommentar zu Ausschreitungen in Frankreich: Das Land braucht schnelle Linderung und anhaltende Heilung

In Frankreich brennen Autos und Häuser. Für Populisten ist klar: Die Ausländer sind schuld. Doch so einfach ist es nicht, meint der RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger.

Nach Brandstiftungen im Kreis Kaiserslautern: Bauern appellieren an die Bevölkerung

Stroh und Silage sind schon verbrannt: Am Wochenende gab es im Kreis Kaiserslautern den dritten Fall von Brandstiftung auf landwirtschaftlichen Flächen innerhalb weniger Wochen. Es kann aber jeden treffen, meinen die Landwirte. Die Bauern appellieren an die Bevölkerung, wachsam zu sein.

Mord in Sembach: So reagierte der Tatverdächtige bei seiner Festnahme

Der Mordprozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau in Sembach erschossen haben soll, ist am Montag am Landgericht Kaiserslautern gestartet. Zeugen schildern, wie sie die Situation nach dem Unfall in der Hauptstraße erlebt haben.

Lebenslänglich für Messerangriff auf Schülerinnen

Im Fall des Messerangriffs in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ulm stellte am Dienstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Altrheinarm bei Römerberg: Förster über respektlosen Umgang mit der Natur

Der Auwald bei Mechtersheim ist eine Oase und ein Kleinod in der Vorderpfalz. Allerdings gehen nicht alle Bürger sorgsam mit diesem um. Das Forstamt beobachtet mangelnden Respekt – vor der Natur, aber auch vor den Förstern, die mitunter sogar in gefährliche Situationen geraten.

Opposition: Keine Steuererhöhungen in Krisenzeiten

Für die Erhöhungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern kritisiert die Opposition im Landtau die Ampel-Koalition in Mainz. Deren Politik zwinge die Kommunen, die Bürger zur Unzeit zu belasten.

Wie ein Germersheimer vom Wehrdienstverweigerer zum Reservist wurde

Vor Jahren hat Daniel Gay aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigert. Nun lässt er sich bei der Bundeswehr zum Reservisten in einer Heimatschutzeinheit ausbilden. Was ihn zum Umdenken bewegte.

Eklat am Verfassungsgericht: NPD boykottiert Verhandlung

Der zweite Senat prüft, ob die NPD von öffentlicher Finanzierung ausgeschlossen werden kann. Das Urteil könnte die rechtsextreme Partei in finanzielle Probleme stürzen.

Zweiter Spieltag: Hochkarätige Partie für den FCK am Samstagabend

Nun steht fest, wann genau der 1. FC Kaiserslautern seine ersten beiden Spieltage in der Zweiten Bundesliga bestreitet: eine Begegnung wird das „Topspiel".

Vom Speyrer Brezelfest abends keine Heimfahrt per Bahn möglich

Wegen Bauarbeiten fahren nach 20 Uhr am 7. Juli, 8. Juli und 9. Juli keine Züge auf der Strecke von Schifferstadt über Speyer nach Germersheim. Was Besucher wissen sollten.