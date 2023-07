Wegen Bauarbeiten fahren nach 20 Uhr am 7. Juli, 8. Juli und 9. Juli keine Züge auf der Strecke von Schifferstadt über Speyer nach Germersheim. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern betont deswegen: „Vor diesem Hintergrund ist für Brezelfestbesucher die Rückfahrt nach 20 Uhr mit öffentlichen Nahverkehr nicht zu empfehlen.“ Die Ersatzbusse könnten nicht die gleichen Kapazität bieten wie die ausfallenden S-Bahnen. Busse nach Schifferstadt fahren laut der Mitteilung des Zweckverbands in den Nächsten Freitag/Samstag (7./8. Juli) und Samstag/Sonntag (8./9. Juli) noch um 23.40 Uhr, um 0.41 Uhr, 1.40 Uhr und um 2.10 Uhr. In Schifferstadt bestehe jeweils Anschluss an eine S-Bahn in Richtung Ludwigshafen. Nach Germersheim gebe es ab Speyer zusätzliche Busse um 0.23 Uhr, 0.45 Uhr, 1.15 Uhr und um 1.45 Uhr.