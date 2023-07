Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der zweite Senat prüft, ob die NPD von öffentlicher Finanzierung ausgeschlossen werden kann. Das Urteil könnte die rechtsextreme Partei in finanzielle Probleme stürzen.

Die NPD könnte als verfassungsfeindliche Partei von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen werden. Das zeichnete sich am Dienstag in der mündlichen Verhandlung am Bundesverfassungsgericht