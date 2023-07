In Frankreich brennen Autos und Häuser. Für Populisten ist klar: Die Ausländer sind schuld. Doch so einfach ist es nicht. Frankreich braucht schnelle Linderung und anhaltende Heilung.

Peter Pfeil klingt nachdenklich, fast ratlos, als er am Sonntag im Elsass den Hörer abnimmt. Einen Beitrag für die RHEINPFALZ schreiben über die Situation in Frankreich? Macht er gerne, sagt er. Aus alter Verbundenheit. Aber momentan habe er selbst noch mehr Fragen als Antworten. Die Situation sei komplex, schnelle Schlussfolgerungen seien fehl am Platze. Kurzum: Er brauche ein bisschen, bis er seine Gedanken geordnet und zu Papier gebracht bekomme.

Das ist insofern bemerkenswert, als dass Pfeil in seinem Berufsleben schon viel erlebt hat, auch sogenannte Großlagen. Er musste häufig schnell reagieren, einordnen, sich eine Meinung bilden. Als Politikredakteur der „Dernières Nouvelles d’Alsace“ hat er den Rechtsruck in seinem Land, die Proteste gegen Zuwanderung, die Krawalle in Problemvierteln journalistisch begleitet. Und er hat stets treffende Worte gefunden, um Entwicklungen nachzuzeichnen. Die Ausschreitungen, die unser Nachbarland gerade schockieren, brächten aber auch ihn ins Grübeln.

Spätestens nach diesen Ausführungen hat Pfeil den Auftrag für den Beitrag sicher. Mir sind Menschen lieber, die auch bei drängenden Fragen zweimal überlegen, die Raum für Grautöne zulassen. Im Konzert jener, die in einer komplexen Welt vermeintlich einfache und schnelle Antworten finden auf grundsätzliche Fragen, tun diese Stimmen besonders gut.

Frankreich braucht sowohl schnelle Linderung als auch anhaltende Heilung. Diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, ist aktuell eine der herausforderndsten Aufgaben für Demokraten. Wer angesichts von multiplen Krisen den Anschein von Allwissenheit erweckt, ist mir, ehrlich gesagt, unheimlich.

Dabei sind die gleichzeitige Notwendigkeit von Tempo und Tiefe sowie die viel zu weit verbreitete Verächtlichmachung ausgewogener Betrachtungen gesellschaftspolitischer Herausforderungen keine originär französischen Phänomene. Auch in Deutschland bekommt zu oft jene(r) Applaus, die und der vorgibt, schnell ganz genau zu wissen, wieso Dinge passieren – und was dagegen helfen würde. Besonders Clevere packen ihre Weisheiten unter den Deckmantel vermeintlicher Fragen, die man ja wohl noch stellen dürfe. Einzig: Antworten sind bitte schön unerwünscht.

Dies ist auch in den Debatten um die Ausschreitungen in Frankreich zu beobachten. Die meisten Gewalttäter seien Ausländer, krakeelen manche. Auf die Erwiderung hin, die Krawallbrüder und -schwestern seien de jure Franzosen, wird der Ton rauer. Enden sollte die Debatte tatsächlich nicht mit dem lapidaren Verweis auf den Pass vieler Randalierer. Über Integration, insbesondere über gescheiterte Integration muss diskutiert werden. Aber orientiert an Lösungen, die wirkliche Lösungen wären – womit wir wieder bei den Grautönen wären.

Was in Frankreich passiert, ist immer auch relevant für Deutschland. Die deutsch-französische Freundschaft ist besonders, sie hat Symbolcharakter für ein geeintes Europa. Die deutsche Seele leidet immer ein Stück weit mit der französischen mit – gerade in der Pfalz. Aus diesem Grund ist es sicherlich auch für viele Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ wertvoll, Einordnungen von Experten wie Peter Pfeil zu lesen.

Es ist unseren Nachbarn zu wünschen, dass es viele Menschen gibt, die die Notwendigkeit von Tempo und Tiefe erkennen und den Verächtlichmachern entschieden und mit echten Lösungen entgegentreten.

