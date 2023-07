Der 1. FC Kaiserslautern wird das erste Heimspiel in der neuen Saison am Samstag, 29. Juli, 13 Uhr, gegen den FC St. Pauli bestreiten. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bekannt. Außerdem wurde der zweite Spieltag auch angesetzt. Da ist die Partie FC Schalke 04 gegen den FCK das Topspiel. Angepfiffen wird am Samstag, 5. August, 20.30 Uhr. Das Abendspiel wird live im Fernsehen (Sport1) übertragen.