Tödlicher Polizeieinsatz: Ermittlungen auch gegen Arzt

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Polizisten angeklagt, weil sie mit übermäßiger Gewalt im Mai den Tod eines psychisch Kranken am Marktplatz in Mannheim verschuldet haben sollen. Ermittelt wird aber auch gegen einen weiteren Beteiligten, der nicht zu den Ordnungshütern gehört. Zum Artikel

Nicht alle Handys klingelten: So lief der Warntag in der Pfalz

Überpünktlich um 10.59 Uhr wurde der Probealarm zum bundesweiten Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf den Smartphones ausgelöst. Kurz danach waren an vielen Orten in Deutschland Sirenen und Alarmsignale zu hören. Doch bei etlichen Handys gab es Probleme. Eine Bilanz aus Pfälzer Sicht. Zum Artikel

Geplanter Putsch: Wer ist „Frau Dr. Staatsstreich“?

Die Richterin am Landgericht Berlin-Moabit und frühere AfD-Politikerin Malsack-Winkemann soll an Vorbereitungen für einen Umsturz mitgewirkt haben. Unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz zeichnet ihren Lebenslauf ab, der sie auch in die Metropolregion Rhein-Neckar verschlagen hat. Zum Artikel

Das doppelte China-Risiko der BASF

Die Warnungen vor einem zunehmenden wirtschaftlichen Engagement in der Volksrepublik werden lauter. Der Ludwigshafener Chemiekonzern setzt dennoch voll auf die Karte China. 14 Prozent des Konzern-Umsatzes werden dort generiert. Diese Strategie kann der BASF übel auf die Füße fallen. Zum Artikel

Blackout im Festnetz, Mobilfunk und Internet: Wie kann ich sinnvoll vorsorgen?

Experten sind sich einig: Ein länger andauernder Stromausfall würde in Deutschland die Festnetz-Telefonie sofort und den Mobilfunk binnen kurzer Zeit lahmlegen. Damit wäre auch kein Internet mehr verfügbar. Wer vorsorgt, steht im Fall der Fälle zumindest nicht völlig hilflos da. Zum Artikel

Zivilcourage-Preis: Diese drei Pfälzer haben anderen das Leben gerettet

Nicht wegsehen, anderen helfen – das zeichnet Zivilcourage aus. Drei Pfälzer haben sich derart mit ihrem selbstlosen Engagement hervor getan, dass ihnen der Preis für Zivilcourage des Landes verliehen wurde. Die RHEINPFALZ erzählt ihre Geschichten. Zum Artikel

Liselotte von der Pfalz: Madame zum 300. Todestag

Am 8. Dezember 1722 Jahren starb Elisabeth Charlotte, die Herzogin von Orléans, die man in ihrer Heimat Liselotte von der Pfalz nennt. „La Palatine“ hieß sie in Versailles am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV., dessen Schwägerin sie war. Man kennt sie als große Briefeschreiberin – und weiß doch längst nicht alles über sie. Zum Artikel

SWR: Mehr Tiktok, weniger Fernsehen

Ulla Fiebig, SWR-Landessenderdirektorin in Mainz, will Inhalte stärker online vermarkten. Gespart wird beim linearen Fernsehen: Nach „Flutlicht“ fällt die Kultursendung „Landesart“ weg. Fiebig prüft ferner eine weitere Zusammenführung der Angebote beim Radiosender SWR 4. Zum Artikel

Sparen unterm Christbaum

Was schenkt man Leuten zu Weihnachten, die zum Leben alles haben – und doch sparen möchten in Zeiten explodierender Preise? Es gibt kleine Helfer für den Haushalt, die das Energiesparen praktisch erleichtern – an die aber kaum jemand beim Geschenkesuchen denkt. Zum Artikel

Betterov in Heidelberg und Kaiserslautern

Kein Hochglanz, keine heile Welt: Betterov hat in den vergangenen zwei Jahren vorgemacht, dass all das nicht nötig ist, um seine Musik unter die Leute zu bringen. Im kommenden Jahr gastiert er unter anderem in Heidelberg und Kaiserslautern. Zum Artikel