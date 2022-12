Kein Hochglanz, keine heile Welt: Betterov hat in den vergangenen zwei Jahren vorgemacht, dass all das nicht nötig ist, um seine Musik unter die Leute zu bringen. Im kommenden Jahr gastiert er unter anderem in Heidelberg und Kaiserslautern.

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Manuel Bittorf heißt, begeistert seine Fans mit einem Retro-Sound, der auf dem Post-Punk der 80er-Jahre aufbaut und etwa an Joy Division, Morrissey oder an The Smiths erinnert. Damit und auch mit seinen – deutschen – Texten trifft er einen Nerv: Melancholisch-poetisch ausgeschmückt singt er über Depressionen, Ängste oder das Leben als Außenseiter.

Support für die Kaiser Chiefs

Der 28-Jährige wuchs in einem kleinen 900-Einwohner-Dorf in der Nähe des thüringischen Eisenach auf – eine Tatsache, die er auch schon mal musikalisch verarbeitet. 2015 zog er nach Berlin, schrieb dort seine eigene Musik, trat in Clubs und Kneipen auf. Schnell wurde er als Support-Act engagiert – etwa für Enno Bunger und die Kaiser Chiefs.

Chart-Hit in der Corona-Pandemie

Während der Corona-Pandemie startete Betterov dann richtig durch: Sein Song „Angst“ wurde Ende 2020 auf Platz 1 der FluxFM Hörerjahrescharts gewählt, 2020 und 2021 spielte er auf Open-Airs und in mehreren Shows – und im April 2022 folgte schließlich die erste eigene Tour, die komplett ausverkauft war.

Mit Debüt-Album „Olympia“ auf Tour

Die sechs Songs für seine Debüt-EP „Viertel vor Irgendwas“ schrieb Betterov zwar allein – für die Aufnahmen kamen aber befreundete Musiker ins Studio, was man dem Sound auch anmerkt: Die Platte klingt mehr nach Band als nach Singer-Songwriter, was sicherlich zum Erfolg beitrug. Im Oktober erschien schließlich das Debütalbum „Olympia“ – die dazugehörige Tour führt ihn nun auch nach Heidelberg und Kaiserslautern.

Betterov: „Olympia„-Tour“ – So 5.2., 20 Uhr, Heidelberg, Karlstorbahnhof; Fr 10.2., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Tickets: reservix.de