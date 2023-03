Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was schenkt man Leuten zu Weihnachten, die zum Leben alles haben – und doch sparen möchten in Zeiten explodierender Preise? Es gibt kleine Helfer für den Haushalt, die das Energiesparen praktisch erleichtern – an die aber kaum jemand beim Geschenkesuchen denkt.

Die Verbraucherzentralen schlagen drei dieser nützlichen Dinge, die nicht allzu viel kosten, als Weihnachtspräsente vor. Mit ihnen können die Beschenkten ihre Heiz- und Stromkosten