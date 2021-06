[Aktualisiert, 19.15 Uhr] Ein Starkregen, der in der Nacht über die Pfalz gezogen ist, hat vor allem im Raum Bad Dürkheim und im Leiningerland zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Die Kanalisation scheint mit den starken Wassermassen überfordert gewesen zu sein. Auch im Donnersbergkreis gab es teilweise Probleme wegen der Regenmassen.

In der Südpfalz wurde die A65 bei Landau unterspült und musste tagsüber im Bereich zwischen Landau-Nord und Landau Zentrum in beide Richtungen gesperrt werden; erst gegen 19 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Überflutet wurde auch Unterführung der K6 zwischen den beiden Kreiseln am Ortseingang Edenkoben.

Bad Dürkheim: Feuerwehr im Dauereinsatz

Zu 160 Einsätzen ist die Feuerwehr Bad Dürkheim am frühen Donnerstagmorgen gerufen worden. Zahlreiche Keller und Wohnungen waren vollgelaufen. Hauptsächlich betroffen waren die Gerberstraße in der Stadtmitte und der Bereich Altenbach im Stadtteil Ungstein. In der Gerberstraße war die Isenach übers Ufer getreten, fast alle Keller dort wurden geflutet. In Ungstein hielt der Kanal den Wassermassen nicht mehr Stand. In beiden Bereichen schalteten die Dürkheimer Stadtwerke zur Sicherheit vorrübergehend den Strom ab. Alle sind nach Angaben der Werke inzwischen wieder am Netz.

Bis zum Nachmittag ist die Kreuzung KaiserslautererStraße/Eichstraße gesperrt, weil Straßenschäden ausgebessert werden mussten. Zwei Autounfälle gab es aufgrund der Wetterlage und der schlechten Straßenverhältnisse auf der Mannheimer Straße in Höhe Neuberg. Die Autofahrer blieben nach Angaben der Dürkheimer Feuerwehr unverletzt.

Im Stadtteil Hardenburg wurde Sand und Geröll auf die Fahrbahn gespült. Dis Buslinie Richtung Hardenburg fährt derzeit nicht über die Kaiserslauterer Straße, sondern über die B 37, vier Haltestellen werden nicht bedient.

60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter

Laut Stadt hatte es in den zweieinhalb Stunden Dauerregen 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter geregnet. Privatpersonen hätten bis zu 96 Liter gemessen. Die Wassermassen richteten einen großen Schaden an, der noch nicht beziffert werden kann. Teilweise mussten Familien umquartiert werden, weil ihre Wohnräume voll Wasser gelaufen waren. Rund 250 Kräfte der Wehren aus Bad Dürkheim, dem Leinigerland, Haßloch, Deidesheim und Freinsheim sowie dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz waren im Einsatz. Ein letztes Ereignis dieser Art hatte es in Bad Dürkheim im Jahr 1989 gegeben.

Einen weiteren Einsatz wegen der Regenfälle hat die Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag in Weisenheim Sand. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr der VG Freinsheim Bodo Wenngatz gegen 17.15 Uhr mitteilte, droht die Kindertagesstätte „An der Bleiche“ zu überfluten.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wachenheim waren ab 3.30 Uhr mit 50 Leuten unterwegs. Allein in Ellerstadt hat es 99 Einsätze gegeben. In der Erpolzheimer Straße ist das Regenrückhaltebecken übergelaufen. Die Wassermassen haben das angrenzende Neubaugebiet überflutet und fast jeden Keller unter Wasser gesetzt. In Weisenheim am Sand musste die Kita "An der Bleiche" mit Sandsäcken gegen Überflutung geschützt werden. Auch in Eisenberg gab es Hochwasser, hier trat der Eisbach über die Ufer.

Auf der A6-Baustelle bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof verzögerten sich durch den Starkregen die Bauarbeiten: Ein Betonguss musste auf die nächste Woche verschoben werden.

Auf der Landstraße 512 zwischen Maikammer und Edenkoben war am Donnerstagmorgen wegen des andauernden Regens Erde eines Hangs auf die Fahrbahn gerutscht. Die Polizei griff zu Schaufeln. Es gab hier keine Verkehrsbehinderung.

Wetterdienst: Am Donnerstag weiterer Starkregen möglich

Der Deutsche Wetterdienst berichtet auch weiterhin in seinen Vorhersagen von Starkregen am Donnerstag mit 20 Liter pro Quadratmeter in der Stunde im Südwesten Deutschlands. Begleitet werde der Regen mit stürmischen Böen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel. Vereinzelt auch extremes Unwetter durch heftigen Starkregen, teils auch mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde.

