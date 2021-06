[aktualisiert 19.20 Uhr] Wegen Überschwemmung war die A65 am Donnerstag den ganzen Tag in beiden Fahrtrichtungen an der Anschlussstelle Landau Zentrum gesperrt. Als Ursache konnte der Birnbach in Landau ausgemacht werden, der aufgrund eines Dammbruchs überlaufe, so die Polizei. Erst gegen 19 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Sperrung führte dazu, dass die Stadt Landau, die umliegenden Dörfer und die B10 den Verkehr aufnehmen mussten; zeitweise kam es laut Polizei im Umland zu Staus und Behinderungen.

Durch Starkregen überflutet wurde auch die Unterführung der K6 zwischen den beiden Kreiseln am Ortseingang Edenkoben. Die Wassermassen müssten von der zuständigen Straßenmeisterei abgepumpt werden. Die Sperrung werde noch einige Stunden andauern. Es komme zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitungsstrecke sei eingerichtet worden.

