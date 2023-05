Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viel zu tun hatten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Nach heftigen Regenfällen schwoll der Eisbach binnen weniger Stunden an und riss viel Gestrüpp, was rechts und links des Ufers war, mit sich. Dadurch kam es vor allem an den Brücken, die über den Bach gehen, zu erheblichen Problemen.

In der Hermann-Graf-Straße in Eisenberg beispielsweise, unterhalb der VG-Verwaltung, gab es eine solche Stelle. Hier trat binnen kurzer Zeit das Wasser auf etwa 100 Metern über das