Der Starkregen, von dem am Donnerstagmorgen Teile Bad Dürkheims betroffen waren, hat einen 33-Jährigen aus Lambrecht ins Schleudern gebracht. Der Mann war gegen fünf Uhr in der Verlängerung der Mannheimer Straße in Richtung Autobahn unterwegs, wo ein Teil des Hangs auf die Fahrbahn gerutscht war. Beim Versuch, den Erdmassen auszuweichen, geriet das Fahrzeug ins Schlingern und rutschte quer über die Fahrbahn einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug kam laut Polizei im Gleisbett der Rhein-Haardt-Bahn zum Stehen. Der Autofahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Gegen 6.20 Uhr gab es auf der gleichen Strecke nach einem zweiten Hangrutsch noch einmal einen Unfall.