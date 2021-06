Von den schweren Unwettern sind in der Nacht auch die Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim schwer betroffen gewesen. Das haben die Wehren mitgeteilt, die von den frühen Morgenstunden an beschäftigt waren. In der Hauptsache mussten die Wehrleute vollgelaufene Keller leer

pumpen.

Parallel dazu leisteten die Wehren überörtliche Hilfe im stark betroffenen Bad Dürkheim. Die Feuerwehr Freinsheim war selbst betroffen. In ihrem Gerätehaus gab es einen Stromausfall, der aber inzwischen behoben wurde. Zeitweise war die Landstraße zwischen Freinsheim und Dackenheim gesperrt. Vorsorglich wurde das Wehr in der Isenach vor Erpolzheim geöffnet.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wachenheim waren ab 3.30 Uhr mit 50 Leuten unterwegs. Allein in Ellerstadt hat es 99 Einsätze gegeben. In der Erpolzheimer Straße ist das Regenrückhaltebecken übergelaufen, und die Wassermassen haben das angrenzende Neubaugebiet überflutet und fast jeden Keller unter Wasser gesetzt. Unterstützung kam aus Deidesheim.