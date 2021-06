[Aktualisiert, 10.24 Uhr] Ein Starkregen, der in der Nacht über die Pfalz gezogen ist, hat vor allem im Raum Bad Dürkheim zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei im Raum Bad Dürkheim geführt. Die Kanalisation scheint mit den starken Wassermassen überfordert gewesen zu sein. Auch die A65 wurde unterspült und ist im Bereich zwischen Landau-Nord und Landau Zentrum in beide gesperrt.

Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz: Zahlreiche Keller und Wohnungen liefen voll. Seit 4 Uhr nachts ist in Bad Dürkheim die Kreuzung Gaustraße/Kaiserslauterer Straße in der Innenstadt gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Fahrbahndecke während der heftigen Regenfälle in der Nacht an einigen Stellen abgehoben, an anderen abgesenkt. Der Bereich ist für den Verkehr gesperrt und sollte umfahren werden.

Die Feuerwehr habe alle Hände zu tun im Kreis, berichten die Beamten am Morgen. Auch die Isenach sei über die Ufer getreten. In der Gerberstraße stand das Wasser bis zu einem Meter hoch. Auch der Veranstaltungsraum der Volkshochhschule musste von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Der Kindergarten an der Isenach steht ebenfalls unter Wasser, berichtet uns eine Kollegin aus der Lokalredaktion Bad Dürkheim.

Erde wird auf Straße gespült

Wie die Stadtwerke mitteilen muss aktuell die Buslinie 485 umgeleitet werden. Grund sei eine versperrte Straße bei Hardenburg. Laut Ortsvorsteher Thorsten Brand sei Erde von den Waldwegen auf die Straße gepült worden. Was zu einer Art Hangrutsch führte. Die Polizei warnt deshalb auch vor Verkehrsbehinderungen auf der B37.

In den Hammerwiesen in Bad Dürkheim. Die Feuerwehr in der Gerberstraße. In den Hammerwiesen in Bad Dürkheim am Morgen. Bei Ungstein. In den Almen in Bad Dürkheim. So sah es im Bruch am Donnerstagmorgen aus. In der Nacht zu Donnerstag hat Starkregen zu überfluteten Straßen und Kellern im Raum Bad Dürkheim geführt.

Der Deutsche Wetterdienst berichtet auch weiterhin in seinen Vorhersagen von Starkregen am Donnerstag mit 20 Liter pro Quadratmeter in der Stunde im Südwesten Deutschlands. Begleitet werde der Regen mit stürmischen Böen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel. Vereinzelt auch extremes Unwetter durch heftigen Starkregen , teils auch mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde.

Die Pressestelle des Wetterdienstes war am Morgen noch nicht besetzt, ein Mitarbeiter berichtete allerdings, es sollen teilweise bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in der Stunde vom Himmel gekommen sein. Zurzeit könne das aber noch nicht bestätigt werden.

Wir berichten weiter.