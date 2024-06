Liebe Leserin, lieber Leser,

Die RHEINPFALZ informiert Sie – wie gewohnt – verlässlich und umfassend über die Ergebnisse der Kommunalwahl. Am Sonntag, dem Wahltag selbst, auf unserer Website noch schneller und umfassender als bisher. Auch an den Tagen nach der Wahl liefern wir Ihnen Ergebnisse und Bewertungen zu den Wahlen.

Möglich macht dies die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, von dem auch das Statistische Landesamt in Bad Ems erstmals seine Daten aufbereiten lässt. Wir wollen damit unserem Anspruch, erster Lieferant von Nachrichten aus der Pfalz für die Pfalz zu sein, noch besser nachkommen.

Auf dem aktuellen Stand

Während der Schwerpunkt der Berichterstattung in Ihrer lokalen Printausgabe (aber auch auf der Website) auf der Einordnung und Bewertung der Wahlergebnisse liegt, aktualisieren wir Zahlen und Prozentangaben am Wahlabend und an den Tagen danach online fortwährend und stellen sie grafisch für Sie dar. Dies geschieht in schnellerer Taktung als bisher: So schnell, wie das Landesamt die einzelnen Teilergebnisse meldet, landen die Daten auch in den Karten und Grafiken auf rheinpfalz.de. Damit sind Sie, egal wo Sie unser Angebot gerade nutzen, immer auf dem aktuellen Stand.

Gewählt werden am Sonntag bei den Kommunalwahlen in der Pfalz mehr als 500 neue Gemeinderäte, 44 Verbandsgemeinderäte, acht Kreistage und acht Stadträte in den kreisfreien Städten – außerdem die vielen ehrenamtlichen Orts- und Stadtbürgermeister, im Landkreis Germersheim auch ein neuer Landrat. Sie sehen: Die Fülle an Wahlergebnissen ist groß, und entsprechend umfangreich sind unsere Wahlseiten. Aber keine Sorge, auf unseren Kommunalwahlseiten finden Sie sich leicht zurecht.

Karte färbt sich bunt

Der Einstieg erfolgt auf rheinpfalz.de/kommunalwahlen: Hier sehen Sie die jeweils aktuellsten wahlbezogenen Artikel aus unseren Lokalredaktionen und dem Heimat-Ressort – aufgeteilt nach den Kreisen und kreisfreien Städten der Pfalz. Von dieser Einstiegsseite führen wir Sie weiter zu den fünf Wahlergebnisseiten.

Es interessiert Sie, wer in Ihrer Gemeinde das Rennen um den Posten des Ortsbürgermeisters gemacht hat? Sie finden die Antwort darauf unter dem Reiter „Bürgermeisterwahlen“. Dort treffen Sie auf eine Pfalzkarte. Diese färbt sich mit Fortschritt der Auszählung nach und nach bunt – in den Parteifarben der Gewinner. So sehen Sie auf einen Blick, wie eintönig oder bunt die Pfälzerinnen und Pfälzer bei den Bürgermeisterwahlen gewählt haben.

Im Suchfeld der Pfalzkarte geben Sie dann ganz einfach den Namen Ihrer Ortschaft ein und schon werden Ihnen das genaue Ergebnis sowie die Gewinne und Verluste der Parteien angezeigt. Nach dem gleichen Prinzip verfahren Sie bei den Gemeinderatswahlen, den Verbandsgemeinderatswahlen, den Kreistags- und Stadtratswahlen und den Zahlen zum Bezirkstag Pfalz. Für jede der Ratswahlen steht für Sie auf einer eigenen Ergebnisseite eine entsprechende Pfalzkarte bereit.

Über das Suchfeld in der interaktiven Pfalzkarte können Sie sich ganz leicht das Wahlergebnis – oder den aktuellen Stand der Auszählung – für Ihre Gemeinde anzeigen lassen. Grafik: Rhp

Ebenfalls im Angebot sind interaktive Karten zu Parteihochburgen, und Sie können sich Teilergebnisse anzeigen lassen: Wie hat Ihre Gemeinde für den Verbandsgemeinderat oder den Kreistag abgestimmt?

Ergebnisse einordnen

Auch Redakteurinnen und Redakteure profitieren von der schnellen Lieferung der Daten. Sie nutzen sie, um die Ergebnisse für Sie zusammenzufassen, einzuordnen, sie mit dem Blick nach vorne und zurück zu bewerten und zu kommentieren. In Ihrer Printausgabe, aber auch online, damit Sie immer gut informiert sind.

Freuen Sie sich auf das neue Angebot und schauen Sie doch einmal unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen auf unserer Website vorbei, um sich einen Überblick zu verschaffen, was Sie ab Sonntagabend erwartet. Schon jetzt findet sich dort ein breites Angebot an Informationen und Artikeln zum Thema Wahl – natürlich auch zur Europawahl.

Eine Bitte zum Schluss: Gehen Sie, falls nicht längst geschehen, wählen! Denn nur wenn möglichst viele ihre Stimme abgeben, zeigen die Zahlen, die wir für Sie aufbereiten, ein genaues Bild davon, was Bürgerinnen und Bürger wirklich wollen.