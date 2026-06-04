Puls bei 163? Die Eröffnung des Frankenthaler Strohhutfests sorgt für emotionale Momente – bei der neuen Miss Strohhut ebenso wie bei ihrer Vorgängerin.

Die zweite Damenmannschaft der TG Frankenthal steht kurz vor der Meisterschaft. In der Verbandsliga zeigt das Hockey-Team seit Monaten Top-Leistungen. Bei der Eröffnung des Strohhutfests in Frankenthal steht die Mannschaft auf der Bühne, auch Löwe Franky darf als Maskottchen nicht fehlen. RPR1.-Moderator Ben Salzner lobt die sportlichen Leistungen des Teams. All das ist aller Ehren wert, doch der eigentliche Grund, warum die Frauen heute hier stehen, ist ein anderer.

Denn in den grünen Jacken der TG steckt die neue Miss Strohhut: Maja Gruber, die mit der Turngemeinde eng verbunden ist und schon als Kindergartenkind Hockey gespielt hat, trägt unter dem Vereinsjersey schon ihr Kleid. Als Ben Salzner verkündet, dass sie die neue Miss Strohhut ist, drehen auch die TG-Frauen überrascht die Köpfe.

Das Publikum auf dem Rathausplatz jubelt. Von Vorgängerin Larissa Kießling, deren Amtszeit als Miss Strohhut nun zu Ende ist, gibt es eine Umarmung, auch Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) heißt Maja Gruber als neue Repräsentantin der Stadt Frankenthal herzlich an seiner Seite willkommen.

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Miss Strohhut: „Ich bin richtig aufgeregt“

Und die neue Miss Strohhut selbst? Moderator Ben Salzner lässt kurz den Puls checken. Die 25-Jährige schaut auf ihren Tracker und spricht dann aus, welche Zahl da angezeigt wird: „163!“ Ui, ui, ui. Der Ruhepuls bei Erwachsenen liegt in der Regel bei 60 bis 90 Schlägen pro Minute. 163? Das ist normalerweise der Puls bei starker körperlicher Anstrengung. Das Publikum raunt, als es die Zahl hört. „Ich bin richtig aufgeregt“, gibt Maja Gruber zu.

Tränen bei scheidender Miss Strohhut

Bei ihrer Vorgängerin Larissa Kießling fließen vor und nach ihrem letzten Auftritt als Miss Strohhut ein paar Tränen. „Es war eine unfassbar schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt sie. Zu ihrem Abschied hat sie Weinhoheiten aus der Region mit auf die Bühne gebracht; es sind Mitglieder der sogenannten Wochenendfamilie, die mit Larissa Kießling bei so vielen Terminen auf diversen Plätzen und Bühnen Seite an Seite standen oder bei einem Umzug mit dabei waren.

Mehr als 200 Termine absolvierte Kießling in ihrem Amtsjahr. Von OB Meyer gibt es dafür viel Lob. Die Miss Strohhut sei nicht nur eine Repräsentantin, sondern auch eine Botschafterin der Stadt Frankenthal gewesen. Die Strohhutfestbesucher würdigen Kießlings Leistung mit viel Beifall.

Zahlen und Fakten

Das Frankenthaler Strohhutfest gilt als das größte Straßenfest der Pfalz. Rund 250.000 Besucher werden über das lange Wochenende erwartet. Das Strohhutfest geht bis Sonntag, 7. Juni. Am Freitag und Samstag ist das Strohhutfest jeweils von 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Insgesamt gibt es sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte. In der Willy-Brandt-Anlage findet parallel das Kinderstrohhutfest statt, täglich gibt es dabei von 14 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm.

OB Meyer: „Unglaubliche Leistung der Vereine“

Dank ist auch an anderer Stelle gefragt: Der Oberbürgermeister bedankt sich bei den Vereinen für die „unglaubliche Leistung“ beim Strohhutfest. Worauf sich Nicolas Meyer bezieht: Mehr als 100 Stände und Zelte gibt es in diesem Jahr, ohne die Vereine könnte das Fest in dieser Form nicht stattfinden.

Der Frankenthaler Rathausplatz ist bei der Eröffnung des Strohhutfests sehr gut besucht. Foto: Alessandro Balzarin

Auch wenn angesichts des bewölkten Himmels nicht unbedingt Strohhut-Wetter herrscht, ist der Rathausplatz zur Eröffnung sehr gut gefüllt. Die Dubbeglasbrieder sorgen im Vorprogramm für ordentlich Stimmung. Da wird geschunkelt, gehüpft und eisgekühlter Grauburgunder besungen.

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Alle lupfen den Hut

Als dann später 25 ehemalige Miss Strohhüte auf die Bühne kommen und gemeinsam mit dem OB, der neuen Miss Strohhut und den Besuchern die Hüte lupfen, hat das Warten fast ein Ende. Alle zählen lautstark im Chor den Countdown herunter: 6, 5, 4, 3, 2, 1 ... um 14.24 Uhr geht über dem Rathausplatz goldener Konfettiregen nieder. Das 51. Strohhutfest ist offiziell eröffnet. Die Party unterm Strohhut kann beginnen.

Goldener Konfettiregen signalisiert in Frankenthal: Das Strohhutfest ist offiziell eröffnet. Foto: Alessandro Balzarin

Spendenaktion

Bei der Eröffnung weist OB Meyer auf eine Spendenaktion im Rahmen des Strohhutfests hin: Sonja Hebrock sammelt Geld für das Projekt „Sternenkinder“. Mit den Spenden soll auf dem Hauptfriedhof ein Erinnerungsort für Eltern geschaffen werden, die ihr Kind verloren haben. An mehreren Ständen stehen Sammeldosen, zudem geht Hebrock mit einer Spendenbox über das Festgelände.