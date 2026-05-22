Noch wenige Tage, dann wird Frankenthals Innenstadt beim Strohhutfest wieder zur großen Open-Air-Bühne. Ein Überblick über die Highlights und wichtigsten Programmpunkte.

Wann findet das Strohhutfest statt – und wie lange darf gefeiert werden?

Frankenthals Fest der Feste steigt von Donnerstag, 4. Juni, bis Sonntag, 7. Juni, also dem langen Fronleichnamswochenende. An allen vier Tagen verwandelt sich die Innenstadt in eine große Festmeile. Von Donnerstag bis Samstag geht das Strohhutfest jeweils von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Insgesamt gibt es sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte.

Wie wird das Strohhutfest eröffnet?

Das Fest wird am Donnerstag um 14 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz eröffnet. Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) verabschiedet dabei gemeinsam mit RPR1.-Moderator Ben Salzner die amtierende Miss Strohhut Larissa Kießling und stellt die neue Miss Strohhut 2026/2027 vor. Die ist schon gewählt, aber der Name bleibt bis zur Eröffnung streng geheim. Ab 13.30 Uhr sollen die Dubbeglasbrieder die Besucher auf den Start des Strohhutfests einstimmen. Nach der Eröffnung machen OB Meyer und die neue Miss Strohhut einen Rundgang über das Fest.

Ein schöner Anblick auf dem Frankenthaler Strohhutfest: die Festmeile mit dem Riesenrad. Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Wer ist die neue Miss Strohhut? Das erfahren die Frankenthaler bei der Eröffnung auf dem Rathausplatz. Archivfoto: Sebastian Weindel/Stadt Frankenthal/oho Gute Stimmung: Beim Strohhutfest feiern die Frankenthaler ausgelassen mit Tausenden Besuchern. Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Viel los: Blick in die Festmeile beim Frankenthaler Strohhutfest im vergangenen Jahr. Archivfoto: Sebastian Weindel/Stadt Frankenthal/oho Livemusik und Strohhutfest? Das gehört in Frankenthal dazu. Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Das Strohhutfest anno 2025. Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Der Strohhutfestlauf findet in diesem Jahr wieder am Sonntag statt. Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Beim Kinderstrohhutfest ist der Nachwuchs richtig. Archivfoto: Sebastian Weindel/Stadt Frankenthal/oho Das Speyerer Tor im Zeichen des Strohhutfests . Archivfoto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho Foto 1 von 9

Welche Programmhighlights gibt es auf der Hauptbühne, der RPR1.-Bühne auf dem Rathausplatz?

Nach der Eröffnung am Donnerstag folgen Neonlicht (16 bis 17.30 Uhr) und abends die Band Noisic (19.30 bis 23 Uhr).

Am Freitag reicht die Spanne von der Kapelle Egerland (11 bis 13 Uhr) über die TC Big Band Haßloch (15 bis 17 Uhr) bis zum Palzrock mit Fine R.I.P. am Abend (19.30 bis 23 Uhr).

Am Samstag startet der Tag mit dem Blasorchester Mörsch (11 bis 13 Uhr), nachmittags gehört die Bühne von 14 bis 18 Uhr „Tanz und Fitness in Frankenthal“ mit Aufführungen verschiedener Vereine und Tanzschulen; abends spielt N*COGNITO (19.30 bis 23 Uhr). „Die Formation begeistert deutschlandweit mit einer aufwendigen Liveshow, professionellen Musikerinnen und Musikern sowie einem breiten Repertoire aus aktuellen Chart-Hits, Dance-Classics und internationalen Partytracks“, wirbt die Stadt für den Auftritt von N*COGNITO als musikalisches Highlight des Strohhutfests.

Am Sonntag stehen unter anderem Die Gaudis von der Donaudeutschen Landsmannschaft (11 bis 12.30 Uhr) auf der Bühne. Außerdem auf dem Programm am Sonntag: die Siegerehrung des Strohhutfestlaufs (etwa 12.15/12.30 bis 13.30 Uhr), die Stadtkapelle Frankenthal (13.30 bis 14.30 Uhr), die Blaskapelle Pfalzklang (15 bis 16 Uhr) und zum Abschluss die Band Acoustic Vibration (18 bis 21 Uhr).

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Was wird auf den anderen Bühnen geboten?

Am Speyerer Tor steht die Mexia-Bühne, die früher als Eichbaumbühne bekannt war und jetzt einen neuen Namen trägt. Dort gastiert am Donnerstag die Band Gonzo’s Jam, am Freitag das Trio Anplagd und am Samstag Crush (alle jeweils 19 Uhr). Am Sonntag gibt es zum Abschluss ein Wiedersehen mit Neonlicht (ab 18 Uhr).

Auch die Gleis4-Bühne wurde umgetauft und firmiert nun als VVR Bank-Bühne. Am Donnerstag spielen Sillis (15.30 Uhr), Pälzer Gold (18.15 Uhr) und The Tuxedo Club Band (20 Uhr), am Freitag Human Kind (18.15 Uhr) und AC/ID (20 Uhr) sowie am Samstag Blank Pages (18.15 Uhr) und Jens Huthoff & Band (20 Uhr). Am Sonntag gehört die Bühne dann ab 15.15 Uhr Frankenthaler Schülerbands (KG Bandklassen, KG Band, Musikhaus am Strandbad, Music Academy und städtische Musikschule), ehe zum Ausklang Improved (18.30 Uhr) auf die Bühne kommt.

Auf der Bühne in der Erkenbertruine gibt es am Donnerstag Livemusik mit Flow Control (18 Uhr) und am Freitag mit The BombShells (19 Uhr), am Samstag spielt Hossa (19 Uhr) und am Sonntag Elwetritsche (11.30 Uhr).

Auf der Bühne von TiF – Tanzschule in Frankenthal wird in der Bahnhofstraße gefeiert. An allen Tagen gibt es Tanzshows. Am Donnerstagabend spielen die legendären Guitar Tigers (19 Uhr). Am Freitag und Samstag dürfen Besucher beim Linedance (jeweils 16.30 Uhr) mitmachen. Am Freitagabend gibt es eine Playbackshow (19 Uhr), am Samstag startet um 19 Uhr die „Yes–We(e)-ken-d-Party“ – spontan live und in Farbe, Improvisation für Fortgeschrittene mit den Besten, heißt es dazu im Strohhutfestprogramm. Mit einem Rockabilly-, Boogie- und Swing-Nachmittag mit „Bassically Betty“ und „The Rubinettes & Band“ (ab 17.30 Uhr) geht das Strohhutfest am Sonntag in der Bahnhofstraße zu Ende.

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Was passiert abseits der Bühnen?

Ein Highlight dürfte am Samstag das sogenannte Guerilla-Singen werden. Der 1. Frankenthaler Männerchor 03 ist als Walking-Act unterwegs auf der Festmeile. Der rund 40-köpfige Chor will ab 11.30 Uhr mit spontanen Platzkonzerten die Besucher überraschen, dazu ein Dubbeglas in der Hand und ganz viel gute Laune. Mal hier, mal dort – das ist Guerilla-Singen.

Auch bieten die TG Frankenthal in der Wormser Straße und der Skiclub in der Bahnhofstraße an allen Tagen Programm: Am Donnerstag The Cat Pac (TG, 18 Uhr) und Sundry (Skiclub, 18.30 Uhr), am Freitag Gitarrencombo Vogelfrei (TG, 19 Uhr) und The Mondays (Skiclub, 18.30 Uhr), am Samstag Trudy van Fredward (TG, 18 Uhr) und DJ Corell (Skiclub, 18.30 Uhr) sowie am Sonntag Kehraus mit Salvatore bei der TG (16 Uhr) und das Celebration Duo beim Skiclub (14 Uhr).

Wird auch wieder das Kinderstrohhutfest gefeiert?

Ja. Das Kinderstrohhutfest ist in der Willy-Brandt-Anlage beheimatet, täglich gibt es von 14 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm. Tanzaufführungen, Kreativangebote, Mitmachaktionen, Zaubershows und sportliche Vorführungen laden an allen Tagen zum Mitmachen ein. Auch die beliebte Hüpfgiraffe „Winnie“ ist wieder mit dabei.

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Und der Strohhutfestlauf – gehört der auch wieder zum Programm?

Jawohl, das Strohhutfest hat auch eine sportliche Seite. Der Strohhutfestlauf ist für den Sonntag angesetzt. Bambini, Schüler sowie Erwachsene gehen an den Start, für sie stehen verschiedene Strecken zur Auswahl: Der Bambinilauf über 100 Meter beginnt um 10 Uhr, der Schülerlauf über 2,8 Kilometer um 10.30 Uhr und der Hauptlauf über 5,5 Kilometer um 11 Uhr. Start und Ziel für alle Läufe ist in der Carl-Theodor-Straße. Kurzentschlossene können sich noch am Lauftag anmelden. Die Siegerehrung mit OB Meyer findet auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz statt.

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Wo findet man kurzfristige Änderungen und das komplette Programm?

Programmänderungen und organisatorische Hinweise werden in der städtischen Frankenthal-App eingestellt.