Die Sendung „Armes Deutschland“ lockt jede Woche ein großes Publikum vor die Fernsehbildschirme. Mit dabei ein Paar, das in Pirmasens wegen Sozialbetrugs verurteilt wurde.

Bis zur Schließung 2016 arbeitete Michaela Jensen im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken. Die jüngsten Debatten um die Zukunft des Kohlhofs weckten bei ihr Erinnerungen an diese Zeit.

Die aus Pirmasens vertriebene Schuhmarke Kappa darf sich über neue Aufmerksamkeit freuen. Ab der kommenden Saison tragen die Eishockey-Spieler der Kölner Haie Kappa-Schuhe.

Meryem Esmer, die in Hinterweidenthal einen Kiosk betreibt, beklagt schlechte Geschäfte und fühlt sich diskriminiert. Das erntet Widerspruch im Dorf.

Auf dem Rosen- und Gartenmarkt in Zweibrücken erläutert Händler Wolfgang Körtge, welche Rosen-Trends es gibt und wann eine Rose zum Rundum-sorglos-Paket wird.

Eine Gruppe Pirmasenser konnte sich am Wochenende ein Bild davon verschaffen, was die Partnerstadt Poissy zu bieten hat. Für Fragen sorgte der Kurzauftritt von OB Zwick.

Am Zimmerberg in Hauenstein ist ein Teil der Straße abgesackt und in ein Loch gerutscht. Ein Wasserrohrbruch sorgte noch für weitere Schäden.

Diesmal steht ein Jubiläum an: Die Pfarreien Maria Königin (Rodalben) und Heiliger Cyriakus (Thaleischweiler- Fröschen) laden zum 35. Hungermarsch in Rodalben ein. Wie er ablaufen soll.

Eigentlich mag Heike Wittmer, Amtsleiterin Kultur und Stadtarchiv in Pirmasens, auf ihrem Schreibtisch Ordnung. Mit einer Ausnahme: Das schlechte Gewissen liegt in Form einer grauen Aktenbox bereit – und mahnt täglich.

Sintflutartiger Regen, Dorfrallye und Überraschungsgäste prägen das Zeltlager in Hauenstein. Darum hat das Treffen des Feuerwehrnachwuchses funktioniert.