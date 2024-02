Die Zugverbindung von Saarbrücken nach Pirmasens sorgt wieder für Ärger bei Bahnkunden. Eine Verbindung am Abend geht nur noch bis Zweibrücken, was Jutta Berger aus Pirmasens nicht verstehen kann. Zumal der Zug aus Zweibrücken offenbar leer in Richtung Pirmasens weiterfährt.

B10-Ausbau, mehr Hochkultur und ein Ausbau des Krankenhauses: Das sind die Themen, mit denen die Pirmasenser FDP in den Wahlkampf für den Stadtrat zieht.

Die Pläne der Deutschen Fußball-Liga für einen Investoren-Einstieg sind nach den massiven Fanprotesten vom Tisch. Wie die FCK-Fanclubs in der Region das im Nachgang sehen.

Bügeln – für viele ein leidiges Thema. Das, wovor andere sich drücken, ist Heike Schweitzers täglich Brot. Vor 13 Jahren hat sie mit ihrem Bügelservice in Fehrbach ein Kleingewerbe angemeldet – eine Idee, die eigentlich aus der Not heraus geboren wurde.

Das Jugendschöffengericht Pirmasens hat am Montag zwei 16- und 20-Jährige wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt, den älteren außerdem wegen schweren Raubes. Sie hatten Gleichaltrige und einen Pizzaboten beraubt.

Kirchenbänke rollten im vergangenen Jahr durch Höhfröschen. Ein Zeichen dafür, dass die Protestantische Pauluskirche saniert wird. Die Arbeiten sind abgeschlossen, fast alle Bänke sind zurück. Die Kirche ist seit Sonntag offiziell wieder in Dienst gestellt.

Musik war auch Walter Fuchs’ erste Liebe. Sie wird es bleiben, auch wenn er am Freitag nach 36 Jahren das Amt des Vorsitzenden des MGV Höheinöd abgibt.

Mit 2,53 Promille Alkohol im Blut war ein Mann aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben vor längerer Zeit mit dem Auto unterwegs. Der Mann besitzt Waffen. Ein psychologisches Gutachten soll Aufschluss geben, ob er das überhaupt darf.

Er soll im Juni 2022 seinen Nachbarn mit zwei Messerstichen in die Brust schwer verletzt haben. Deshalb muss sich ein 63-Jähriger seit kurzem vor einer Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken wegen versuchten Totschlags verantworten. Die Wahrheitsfindung ist schwierig, da die Aussagen der früheren Freunde stark voneinander abweichen.

Über das Vermögen der in Zweibrücken ansässigen Novum Innovativbau GmbH ist Anfang des Monates das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 15 Mitarbeiter. Zwei Projekte in Zweibrücken ruhen derweil.

„In meiner Kita gab“s ein Pony.“ Gut möglich, dass die Fünf- und Sechsjährigen der Zweibrücker Kindertagesstätte „Weltentdecker“ das einmal in noch ferner Zukunft ihren Kindern erzählen werden. In der Tat hat die Kita Pony Susi zur Freundin.

In den vergangenen zehn Jahren wurde das Bistro Campino neben dem Eingang des Zweibrücker Cap-Marktes von der Heinrich-Kimmle-Stiftung betrieben. Ab Mai wird sich das ändern.

Uffbasse! Es gibt mal wieder einen Streik. So beteiligt sich das Fahrpersonal der Stadtbus Zweibrücken GmbH an der Arbeitsniederlegung im privaten Busgewerbe. Und die Pirmasenser Stadtwerke auch.