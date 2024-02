Der Rotkreuz-Kreisverband Südwestpfalz kündigt zum 1. Mai die Übernahme des Bistros Capino in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie an.

Betrieben wurde das Bistro Capino neben dem Eingang zum Cap-Supermarkt in den vergangenen zehn Jahren von der gemeinnützigen Pirminius-Werk GmbH der Heinrich-Kimmle-Stiftung. Kimmle-Stiftungsvorstand Marco Dobrani erklärte am Mittwoch, dass das DRK das Bistro wie bisher als Inklusionsunternehmen weiterführen und Menschen mit Behinderungen beschäftigen werde. Die Stiftung werde sich in der Hallplatz-Galerie künftig ausschließlich auf den Betrieb des dortigen Cap-Markts konzentrieren.

Dobrani: „Die Entscheidung bahnte sich seit der Übernahme des gegenüberliegenden Bäckereibetriebes durch das DRK im Oktober 2023 an.“ Es könnten sich „Synergieeffekte“ zwischen den beiden Speisenanbietern vor dem Eingang des Cap-Marktes ergeben. Die Sitzbestuhlung könne von Bistro- wie von Bäckereikunden genutzt werden; denkbar seien abgestimmte Aktionen und Angebote.

Stiftung verspricht: Alle Jobs werden gesichert

Das DRK werde einen Teil des Bistro-Personals übernehmen: Dobrani nennt einen Integrationsmitarbeiter in Vollzeit sowie eine Mitarbeiterin in Teilzeit. Hinzu kämen zwei ausgelagerte Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen, die in der Werkstatt der Kimmle-Stiftung beschäftigt sind. Denjenigen Mitarbeitern, die nicht übernommen werden, werde eine Weiterbeschäftigung in Betrieben der Pirminius-Werk GmbH beziehungsweise der Stiftung angeboten. Ergänzt werde das Bistro-Personal durch Beschäftigte des Roten Kreuzes. Marco Dobrani: „So können alle Arbeitsplätze gesichert werden und der Betrieb geht für die Kundschaft in gewohnter Form nahtlos weiter.“