Das Fahrpersonal der Stadtbus Zweibrücken GmbH beteiligt sich am Streik im privaten Busgewerbe, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufruft. Gestreikt wird bei den Stadtbussen am Donnerstag, 29. Februar, und am Freitag, 1. Mai. Bis einschließlich Freitag ruhen die Stadtbusse; der Zweibrücker Linien- und Schülerverkehr steht bis Schichtende still. Auf Anfrage erklärte die Regionalbus Zweibrücken GmbH (RBZ), die den Busverkehr im Zweibrücker Umland betreibt, dass ihr Personal nicht zum Streik aufgerufen worden sei. Demnach werde die RBZ planmäßig fahren.