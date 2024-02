B10-Ausbau, mehr Hochkultur und ein Ausbau des Krankenhauses: Das sind die Themen, mit denen die Pirmasenser FDP in den Wahlkampf für den Stadtrat zieht. Steven Wink wurde wieder Spitzenkandidat. Neu auf der Liste ist Maximilian Krolo und ein prominenter Sportfunktionär mischt auf den vordersten Plätzen mit.

27 Mitglieder hat die Pirmasenser FDP und acht waren zur Listenaufstellung erschienen, um zu hören, wie Wink die Liberalen in den Wahlkampf führen will. Die Wirtschaftsförderung müsse besser ausgestattet werden. Das Gründerinnen-Zentrum Grips solle schneller saniert werden und beim Stadtmarketing forderte Wink mehr Sichtbarkeit. Positive Entwicklungen in der Stadt würden vom Marketing nicht ausreichend in den Vordergrund gestellt. Als Beispiel nannte Wink die Umnutzung der Neuffervilla und das Schlabbeflickerfest.

Einen großen Schwerpunkt will er beim Krankenhaus legen. Es müsse zum Lehrkrankenhaus entwickelt werden. Wink sieht das Haus als „Schlachtschiff der medizinischen Versorgung“ in der Region. Es brauche aber eine Strategie. Nur immer auf eine schwarze Null hinzuwirtschaften reiche nicht.

FKP-Präsident kandidiert

Mehr Hochkultur wünscht sich Maximilian Krolo. Die Kulturpolitik sei wichtig für die Entwicklung der Stadt. Krolo monierte, dass für den 100. Todestag von Hugo Ball im Jahr 2027 noch keine Planung erkennbar sei. Und der auf Platz drei kandidierende Hartmut Kling forderte, den B10-Ausbau zum Thema im Wahlkampf zu machen. Der Ausbau gehe viel zu langsam voran und drohe, bei Rinnthal zu stoppen. Pirmasens brauche die vierspurige B10 für den Tourismus, damit die Ausflügler auch in die Stadt kommen könnten. Eine gute Anbindung mit Bus und Bahn allein reiche nicht.

Gleich hinter dem Spitzentrio kandidiert mit Mario Kapila, dem FKP-Präsidenten, ein prominenter Sportfunktionär. Pirmasenser Liberale der ersten Stunde sind mit Herbert Stecher und Rudolf Zimmer auch wieder auf der Liste vertreten.

Die Liste der FDP

1. Steven Wink, 2. Maximilian Krolo, 3. Hartmut Kling, 4. Mario Kapila, 5. Christine Kling, 6. Vincenzo Rizzo, 7. Sabrina Wink, 8. Adrian Grunhofer, 9. Werner Schröck, 10. Herbert Stecher, 11. Rudolf Zimmer, 12. Luis Ambrosch, 13. Matthias Brinkmann, 14. Gerhard Hartmann, 15. Thomas Schmitt, 16. Paul Lessenich.