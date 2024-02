Kirchenbänke rollten im vergangenen Jahr durch Höhfröschen. Ein Zeichen dafür, dass die Protestantische Pauluskirche saniert wird. Die Arbeiten sind abgeschlossen, fast alle Bänke sind zurück. Die Kirche ist seit Sonntag offiziell wieder in Dienst gestellt. Die RHEINPFALZ hat darüber mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Presbyteriums und Vorsitzenden des Fördervereins der Höhfröschener Kirche, Carola Schneider, sowie Pfarrerin Hannah Wirth von der protestantischen Kirchengemeinde Thaleischweiler-Fröschen, zu der auch Höhfröschen und Höheinöd gehören, gesprochen.

Frau Wirth, Frau Schneider, was war der Anlass für die Innenrenovierung der Kirche?

Schneider: Für die Renovierung kämpfen wir seit zwölf Jahren. Es war jetzt höchste Zeit, dass etwas passiert. Ostern 2023 war der letzte Gottesdienst gewesen. Danach haben wir die Kirche ausgeräumt, die Arbeiten starteten. Die Pläne waren gemacht, die einzelnen Gewerke bereits bestellt.

Wirth: Die finanziellen Mittel sind natürlich begrenzt. Aber wir sind dafür eingetreten, dass wir jetzt mal dran sind. Es haben viele dafür gekämpft, dass wir nicht immer hinten runterfallen. Die Planungen haben schon viel früher begonnen. Nachdem im Presbyterium beschlossen worden war, dass der Innenraum der Kirche saniert wird, haben wir gemeinsam mit den Architekten sozusagen einen Schlachtplan ausgearbeitet und entschieden, was gemacht wird. Pfarrer Axel Schmitt, der mich in meiner Abwesenheit vertreten hat, hat sich darum gekümmert.

Was wurde gemacht?

Schneider: Die Elektrik wurde neu gemacht. Neue Lampen wurden installiert. Unser alter Kronleuchter, der nie genehmigt war, wurde entfernt – der Haken an der Decke erinnert noch daran. Für das Messing haben wir noch Geld bekommen. Aber seit der Kronleuchter entfernt ist, haben wir freien Blick auf unseren Jesus hinter dem Altar. Wir haben vorne zwei Reihen Bänke rausgenommen, hinten kurze Bänke entfernt. Dadurch musste teilweise neu gefliest werden. Die Bänke, die wir wieder eingebaut haben, wurden komplett überarbeitet. Die Bänke, die wir rausgenommen haben, wurden nicht verschrottet. Sie dienen unter anderem als Gartenbänke oder stehen in einer Kellerbar. Auch die Fenster wurden neu verbleit und mit neuen Scheiben versehen. Jetzt haben wir wieder den Durchblick. Die Decke und der Innenraum wurden neu gestrichen. Auch der Schreiner war gefragt. Die Orgel wurde eingehaust während der Arbeiten. Am Holzboden mussten Teile abgeschnitten werden.

Wirth: Wir brauchten für viele Arbeiten ein Innengerüst. Das stand lange Zeit. Wir haben uns für eine neue Sitzpolsterheizung entschieden. Nicht auf allen Bänken. Aber jetzt ist für jeden etwas dabei, denn am Anfang war das dem ein oder anderen sogar zu warm. Die Jalousien, die hier angebracht waren, waren abenteuerlich. Auch die Verschattung der Fenster wurde erneuert.

Was hat das gekostet?

Wirth: Rund 120.000 Euro bis jetzt. Das ist außergewöhnlich, denn bis dato liegen wir damit unter der Kostenschätzung.

Schneider: Das ist möglich, weil in Summe über 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet wurde – Bänke raus, Bänke rein zum Beispiel. Uns wurden Zwischenlager für das Mobiliar zur Verfügung gestellt. Es wurde uns ein Mikro und ein Mischpult gespendet. Verschiedene Firmen haben auch Arbeiten erledigt, ohne die Leistung in Rechnung zu stellen. Zum Beispiel die Sockel, die gefliest wurden und vieles mehr.

Wirth: Viele Menschen haben Schweiß vergossen, haben angepackt, um zu helfen oder haben gespendet.

Wie war es, als ihr zum ersten Mal wieder Gottesdienst in der renovierten Kirche gefeiert habt?

Schneider: Das war der Weihnachtsgottesdienst und das war sehr ergreifend. Da war die Kirche sogar noch voller als heute.

Ihr habt Bänke rausgenommen. Weil es immer weniger Gottesdienstbesucher gibt?

Wirth: Das war nicht der Grund. Der Gottesdienstbesuch ist, wie in allen Kirchen, sehr unterschiedlich. Bei der Indienststellung war es toll. Der Kirchengemeinde hier war es ganz wichtig, dass Bänke in der Kirche bleiben und nicht durch Stühle ersetzt werden, die multifunktionaler sind.

Schneider: Der Hauptgrund, um Bänke rauszunehmen, war, dass wir Platz brauchen. Wir haben einen Freiraum vor unseren Stufen geschaffen, den wir zum Beispiel beim Kindergottesdienst nutzen können. Wenn geheiratet wird, werden die Kleider ja auch immer größer. Da ist nun schön Platz. Es war vorher einfach zu beengt. Aber ja, für uns gehören Bänke in eine Kirche. Deshalb haben wir nicht alle rausgenommen.

Wurde schon eine Hochzeit in der renovierten Kirche gefeiert?

Schneider: Nein noch nicht. Aber das Thema Heiraten steht bei vielen im Frühjahr und Sommer an.

Wirth: Wir freuen uns aber auf die erste Hochzeit hier in der Kirche. Im April haben wir die erste Taufe.

Frau Wirth, Sie haben im Gottesdienst gesagt, dass es etwas Besonderes ist, so einen Ort wie die Kirche zu haben. Was macht so einen Ort aus?

Wirth: Baulich haben alle Kirchen gemeinsam, dass der Blick nach oben gelenkt wird. Der Blick wird über das Alltägliche hinaus gelenkt. Die Kirche hier in Höhfröschen ist sonntags ganztägig geöffnet. Das ist außergewöhnlich, und gibt es so fast nur noch in Bayern. Aber damit steht ein Ort offen, der Gott gewidmet ist. Und jeder Ort, der Gott gewidmet ist, hat etwas Heiliges. In dem Moment, in dem man in der Kirche ist, es still ist, wirkt der Raum auf die Menschen. Egal ob man tiefgläubig ist oder nicht. Deshalb ist eine Kirche wichtig.

Schneider: Die Kirche ist eine Insel, bietet Gelegenheit, wie man heute sagt, um runterzukommen.

Weil die Finanzmittel beider großen Kirchen weniger werden, werden zunehmend Kirchen außer Dienst gestellt, zum Kauf angeboten. Ist das ein kleiner Stich ins Herz, wenn man das hört?

Wirth: Auf jeden Fall. Manches ist sicher leider nicht zu ändern. Wir bieten ja gerade auch das Pfarrhaus in Höheinöd zum Verkauf an. Ich weiß aber aus meiner eigenen Arbeit, wie wichtig den Menschen vor Ort ihre Kirche ist. Die haben hier Dinge erlebt, die sie für ihr Leben geprägt haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Menschen noch in die Kirche gehen oder nicht. Sie wurden getauft, konfirmiert, haben hier geheiratet, haben von Menschen Abschied genommen. Dass in so einem kleinen Dorf wie Höhfröschen eine Kirche für diese Geldsumme saniert wird, finde ich persönlich ein ganz wichtiges und deutliches Zeichen dafür, dass es nicht darum geht, wo kann man etwas sparen, sondern dass es darum geht, wo das Herz schlägt. Und das Herz schlägt hier, in der Kirche.