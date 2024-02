Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über das Vermögen der in Zweibrücken ansässigen Novum Innovativbau GmbH ist Anfang des Monates das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 15 Mitarbeiter. Mit den Kunden seien Regelungen getroffen worden, sagt der Insolvenzverwalter. An den beiden Grundstücken in der Alten Ixheimer Straße ruhen derweil die Arbeiten.

Seit Anfang Februar läuft das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Novum Innovativbau GmbH. Zwei Bauprojekte im Saarland, Eigenprojekte des insolventen Unternehmens,